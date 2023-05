Das Regiosport-Wochenende

Schwingen: Am Samstag um 6.45 Uhr öffnet in Ettingen das Gelände des Basellandschaftlichen Kantonalschwingfests. Am Samstag ist der Schlussgang um 16.30 Uhr angesetzt, anschliessend haben die Beizen auf dem Gelände bis um 2 Uhr geöffnet. Am Sonntag stehen dann aber erneut Wettkämpfe an, deren Sieger ab 16 Uhr gekürt werden.

Fussball: Die FCB-Frauen haben am Samstag ab 18 Uhr die Chance eine bislang enttäuschende Saison zu retten. Beim Viertelfinal-Hinspiel im Leichtathletikstadion St. Jakob können sich die Baslerinnen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Zürich erspielen.

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt die U21 des FC Basel Etoile Carouge. Die Basler warten seit Mitte März auf einen Sieg und belegen nunmehr den neunten Tabellenplatz der Promotion League.

Football: Nachdem die Gladiators am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg in Bern einfahren konnten, steht nun am Samstag um 18 Uhr das Auswärtsspiel in Chur an. Mit den Calanda Broncos erwartet die Basler ein harter Brocken, weisen die Bündner doch bisher eine 100 Prozent-Siegquote auf.

Wasserball: Die Baslerinnen empfangen am Samstag um 18.30 Uhr das Team aus Horgen im Hallenbad St. Jakob. Der WSV Basel belegt in der Nationalliga A nach 7 Spielen ohne Niederlage unangefochten Platz eins. (cop)