Das Regiosport-Programm vom Wochenende

Volleyball: Sm’Aesch Pfeffingen steht ein intensives Wochenende bevor. In der höchsten Spielklasse der Schweiz tritt Sm’Aesch am Samstag um 14.30 Uhr in Lugano an. Dabei erhoffen sich die Baselbieterinnen, ihre zuletzt verbesserte Form nach einem Cup-Achtelfinal-Sieg gegen Schaffhausen und dem ersten Liga-Sieg des Kalenderjahres gegen Zürich, mit einem weiteren Erfolg gegen die aktuell Viertplatzierten zu bestätigen. Für das aktuell auf dem siebten Platz klassierten Sm’Aesch geht es darum, in den verbleibenden vier Spielen vor den Playoffs noch Plätze gut zu machen, um dann in den Viertelfinals auf vermeintlich einfachere Gegnerinnen zu treffen.

Am Sonntag um 14.30 Uhr steht dann für Sm'Aesch auch noch das Viertelfinale im Cup auswärts gegen Zürich an. Nachdem die Baselbieterinnen das Liga-Duell von letztem Sonntag gewinnen konnten, geht es nun um den Einzug ins Halbfinale.

Eishockey: Der EHC Basel spielt am Samstag um 17.45 Uhr auswärts in Visp. In den verbleibenden vier Spielen vor den Playoffs werden die Basler versuchen, in der Tabelle noch Plätze gut zu machen, um den beiden besten Teams der zweithöchsten Liga, Olten und La Chaux-de-Fonds, in den Viertelfinals aus dem Weg zu gehen.

Unihockey: Im Pfaffenholz spielt Basel Regio am Sonntag um 17 Uhr gegen Winterthur. Nach 19 von 22 Runden befinden sich die Basler auf dem neunten Tabellenrang, punktgleich mit dem achtplatzierten Thurgau. Bis zum Playoff-Start am 25. Februar zählt deshalb jeder Punkt, um den achten Platz und damit die Playoffs noch zu erreichen.

Eiskunstlauf: Bei der EM im finnischen Espoo geht es am Samstag auch für die Baslerin Kimmy Repond um die Medaillen. Nach dem Kurzprogramm liegt die 16-Jährige auf dem dritten Rang. Am Samstag steht ab 12 Uhr noch die abschliessende Kür an.