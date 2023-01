Das Regiosport-Programm vom Wochenende

Fussball: Noch einmal duellieren sich auf den unterdessen matschig gewordenen Regionalfussballplätzen die Teams, ehe es in die Winterpause geht. In der Promotion League trifft die U21 des FC Basel am Samstag im Joggeli ab 15.30 Uhr auf den FC Baden. Das Hinspiel endete 0:0. Mittlerweile haben die zweitplatzierten Aargauer aber neun Punkte mehr auf dem Konto als der FCB-Nachwuchs. In der 1. Liga kommt es zum Derby Dornach gegen Black Stars. Während die Schwarzbuben auf Abstiegsplatz 15 liegen, kämpft Blägg als Zweiter um den Aufstieg. Anstoss ist am Samstag um 16 Uhr. Auch in der 2. Liga inter gibt es zum Abschluss ein Regionalderby mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Kellerkind Bubendorf empfängt am Samstag ab 17.30 Uhr den Zweiten SV Muttenz. Die FCB-Frauen (Rang 5) spielen am Samstag ab 18.30 Uhr in Luzern gegen den direkten Tabellennachbarn (Rang 6).

Eishockey: Der EHC Basel hat sich auf Rang 8 der Tabelle eingegroovt. Nach oben wie auch nach unten klafft eine kleine Lücke. Diese könnte in Richtung Rang 7 kleiner werden, wenn am Samstag Langenthal im Heimspiel bezwungen werden sollte. Die Berner haben fünf der letzten sechs Spiele verloren. Um 17.30 Uhr gehts am Samstag in der St. Jakob-Arena los.

Basketball: Ebenfalls im heimischer Halle und ebenfalls am Samstag um 17.30 Uhr spielen die Starwings. Nach der Niederlage unter der Woche im Tessin wollen die Birsfelder Basketballer gegen Neuchatel wieder siegreich sein. Es ist ein Duell mit einem Team auf Augenhöhe. Aktuell haben die Romands einen Sieg weniger auf dem Konto als die Starwings, die aus neun Partien viermal siegreich hervor gingen.

Handball: Der RTV Basel ist am Sonntag in Aarau zu Gast, wo es ab 16 Uhr gegen Suhr Aarau geht. Punkte für die Basler wären gegen den Tabellenfünften eine Überraschung. Doch chancenlos ist der Vorletzte nicht. In der NLB kommt es am Sonntag ab 16 Uhr zum Kellerduell zwischen dem TV Birsfelden und Solothurn. Beide haben in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen und könnten mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen.

Volleyball: Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt mitten in der sportlichen Krise (nur zwei Siege aus sechs Spielen) und zwischen den beiden Europapokal-Spielen gegen Athen gastiert Sm'Aesch Pfeffingen am Sonntag bei Branchenprimus NUC in Neuchatel. Um 17.30 Uhr geht das Duell mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer los.

Unihockey: Basel Regio spielt an diesem Wochenende nur einmal. Am Sonntag geht es ab 18 Uhr in Zürich gegen den Tabellenzweiten GC.