Das erwartet die Sportregion am Wochenende

Wasserball: Die bisher ungeschlagenen Wasserballerinnen des WSV Basel tragen an diesem Wochenende gleich drei Nationalliga A Spiele aus: Am Freitag um 20.45 Uhr empfangen sie die sechstplatzierten Zugerinnen im Hallenbad St. Jakob. Am Samstag um 18.30 Uhr steht das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Lausanne an. Das Wochenende beschliessen werden die Baslerinnen mit dem Auswärtsspiel am Sonntag in Winterthur.

Fussball: Die U21 des FCB empfängt am Samstag um 15.30 Uhr YF Juventus im Leichtathletik-Stadion St. Jakob. Der Basler Nachwuchs wird versuchen, gegen den Tabellenletzten der Promotion League den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr einzufahren.

Das Women's Super League Team des FCB tritt am Samstag um 18 Uhr auswärts bei Leader Servette an. Die Baslerinnen haben seit dem 5. November des vergangenen Jahres nicht mehr gewinnen können. Am vergangenen Wochenende bewiesen sie aber bei der Aufholjagd zum 2:2 gegen das zweitplatzierte Zürich Moral.

Volleyball: Sm'Aesch empfängt am Samstag um 17.30 Uhr Neuchâtel im Löhrenacker zu Spiel 2 der Playoff Halbfinal-Serie. Das erste Spiel in der Welschschweiz verloren die Baselbieterinnen vor einer Woche 1:3. Den Finaleinzug schafft das Team, das zuerst drei Siege einfahren kann.

Basketball: Die Starwings treten am Sonntag um 16 Uhr bei Leader Massagno an. Die Wings befinden sich nach vier Niederlagen in Folge nur noch auf dem zehnten Tabellenplatz. Die Baslebieter haben den Achten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt aber noch in Sichtweite. Dieser belegt aktuell das punktgleiche Nyon. (cop)