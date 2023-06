Das Regiosport-Programm vom Wochenende

Fussball: In der 2. Liga inter steht der letzte Spieltag der Saison an. Für Muttenz, Pratteln und Bubendorf geht es aber nur noch um die goldene Ananas.

In der 2. Liga regional steht das Hinspiel der Aufstiegs-Barrage zwischen Dardania Lausanne und dem FC Allschwil an. Anstoss in der Romandie ist am Sonntag um 16 Uhr.

Entscheidungen fallen beim Basler-Cup-Finalwochenende in Lausen. Wer wann spielt, zeigt folgende Übersicht:



Freitag, 16. Juni 2023

19.00 Uhr: Senioren 40+ FC Aesch – FC Black Stars

20.30 Uhr: Senioren 30+ FC Gelterkinden – FC Bubendorf



Samstag, 17. Juni 2023

11.00 Uhr: Junioren C BSC Old Boys – FC Liestal

13.15 Uhr: Junioren B BSC Old Boys – FC Concordia Basel

15.30 Uhr: Junioren A FC Black Stars – FC Rheinfelden

18.00 Uhr: Aktive Männer VfR Kleinhüningen – AS Timau



Sonntag, 18. Juni 2023

10.30 Uhr: FF15 FFV Basel – SV Sissach

12.30 Uhr: FF19 FC Concordia Basel – FFV Basel

15.00 Uhr: Aktive Frauen FC Schwarz-Weiss – FC Concordia Basel

Leichtathletik: Am Wochenende starten die Schweizer Mehrkämpfer an der nationalen Meisterschaft auf der Schützenmatte. Neben Simon Ehammer stehen dabei auch die regionalen Vertreter Finley Gaio, Celine Albisser, Elena Debelic und Marina Zanoni sein.

Tischtennis: Auch hier wird der Cupsieger gekürt. Rio Star Muttenz ist eines von acht Teams, die am Samstag in Schaffhausen in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Titel kämpfen.

Baseball: Die Therwil Flyers spielen nach ihrem Europapokal-Abenteuer wieder in der heimischen Liga und zwar am Sonntag ab 11 Uhr auf der Känelmatte gegen Wil.