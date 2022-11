Reitsport Aller guten Dinge sind drei: Was beim CHI Basel 2023 alles neu ist CHI Basel bittet die Spring- und Dressurelite zum Ritt. Das Turnier bietet neben dem sportlichen Wettkampf neu auch Showeinlagen.

Steve Guerdat auf Victorio des Frotards beim letzten Reitturnier 2020. Er ist 2023 wieder in Basel dabei. Keystone

Im Januar ist es wieder so weit: Das CHI Basel bietet vom 12. bis zum 15. Januar in der St.-Jakobs-Halle die ganz grossen Namen der Pferdewelt auf. Nachdem die letzten zwei Jahre der Event aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden musste – letztes Jahr sogar kurzfristig zwei Wochen vor Beginn – wird es im Jahr 2023 erstmals mit zwei Disziplinen stattfinden.

Nebst dem Springreiten wird es neu auch die Dressur zu bestaunen geben. Was zusätzlich zur Disziplinerweiterung noch alles neu ist und welches die wichtigsten Eckpunkte des Turniers sind, präsentierten OK-Präsident Andy Kistler und Vizepräsident Christoph Socin in einem festlichen Rahmen im Hotel Les Trois Rois.

Zusätzlich zu den neun Springprüfungen wird es neu auch zwei Dressurprüfungen geben. Während letztes Jahr die Prüfung noch auf einem Vier-Sterne-Level gewesen wäre, kann sich Basel 2023 bereits mit der höchsten Kategorie «fünf Sterne» schmücken. Und das ohne jemals eine niedrigere Kategorie in der Dressur durchgeführt zu haben. «Das ist beinahe unmöglich», sagt Kistler, «aber es zeigt, wie angesehen Basel im Reitsport ist.»

Aufgrund der Disziplinergänzung passte man bereits letztes Jahr den Namen von Concours de Saut International (CSI) zu Concours Hippique Internationl (CHI) an. Aus dem internationalen Springturnier wurde also auch namentlich ein internationales Turnier für Pferdewettkämpfe aller Art.

Bereits bei der ersten Ausrichtung der Dressurprüfungen wird es zum Duell der beiden weltbesten Reiterinnen aus Deutschland kommen. Die aktuelle Weltnummer 1, Jessica von Bredow-Werndl, die den Weltcup-Final dieses Jahres gewann, sieht sich der Grande Dame des Dressursports, Isabell Werth gegenüber, die bereits sieben Olympia-Goldmedaillen, neun Weltmeister- und 21 Europameistertitel gewann.

Aus Schweizer Sicht werden voraussichtlich die aktuelle Meisterin Carla Aeberhard, Delia Eggenberger, Gilles Ngovan und die Olympiateilnehmerin Estelle Wettstein antreten. «Wir wollen den Schweizer Dressurreitern ein Schaufenster auf höchstem Niveau bieten und sie wieder an die Weltspitze bringen», sagt Kistler. Zudem werden noch weitere Athleten aus den grossen Reitnationen Dänemark, Grossbritannien, den Niederlanden und Schweden erwartet.

Henrik von Eckermann gilt es aktuell zu besiegen. Keystone

Auch in der Disziplin Springen bietet Basel wieder die ganz Grossen auf. Die Weltnummer 1, Henrik von Eckermann, der mit dem schwedischen Team Olympiagold in Tokio holte und dieses Jahr Weltmeister im Einzel und im Team wurde, ist nur einer von ihnen. Weitere sind zum Beispiel der Schweizer Martin Fuchs (Weltnummer 2, Weltcup-Finalsieger 2022) und seine Landsmänner Steve Guerdat (Titelverteidiger der Weltcup-Prüfung in Basel, Olympiasieger von London), Bryan Balsiger, Edouard Schmitz und Pius Schwizer. Das 18-köpfige Teilnehmerfeld ergänzen werden weitere Topathleten aus aller Welt und sechs bis acht Schweizer.

Für die Showhighlights wird dieses Jahr die Spanische Hofreitschule aus Wien sorgen. Die älteste Hofreitschule der Welt, die zum Unesco Weltkulturerbe gehört, wird an allen vier Tagen eine 45-minütige Vorführung der höchsten Reitkunst bieten. Mit acht Reitern, 25 weissen Lipizzaner-Hengsten und klassischer Musik werden die Vorführungen «das i-Tüpfelchen der vier Turniertage», so Socin. An Tag eins werden sie für die Eröffnungsfeier sorgen, deren Abwesenheit, gemäss Socin, in den letzten Jahren einen negativen Einfluss auf die Gesamtbewertung der FEI hatte.

Die Spanische Hofreitschule wird bei der CHI Basel für die Show sorgen. Keystone

Anfang Dezember beginnt der Bau der Stallungen, die neu drei Zelte beinhalten. Ein Zelt für die Dressurpferde, eins für die Springpferde und eins für die Hengste der spanischen Hofreitschule. «Die Hengste sind an einem Kontakt mit anderen Pferden interessiert, das wollen wir vermeiden», erklärt Socin lachend. Auch in der Halle wird sich dieses Jahr einiges verändern. Zum Beispiel wird die Publikumsgastronomie mehr Sitzplätze erhalten, um grösseren Komfort zu bieten. Für die Ästhetik in der Halle werden rote Blumen und Efeu, für französische Durchsagen wird neu eine Genfer-Speakerin sorgen.

Da schon Mitte Oktober alle 100 VIP-Tickets ausgebucht waren, überlegte sich das OK-Komitee etwas neues. Für alle, die sich «etwas Besonderes gönnen» möchten, gibt es neu die Ticketkategorie Gold. Für 200 Franken gibt es «beste Sitzplatztickets plus Zutritt zum exklusiven VIP-Corner inklusive Köstlichkeiten vom Buffet und Getränke», so das Komitee. Generell verlaufe der Vorverkauf gut, für die Tage Samstag und Sonntag sogar sehr gut.

Neu wird es für die Teilnehmenden ein Preisgeld von über einer Million Franken geben, was das Turnier in Basel zur höchstdotierten Weltcup-Station macht. Da die Weltrangpunkte damit verknüpft sind, gibt es nur bei den Olympia- und Weltmeisterschaftsfinalprüfungen mehr Punkte zu holen. Dies wird einen Grossteil der Reit-Weltelite nach Basel locken.

Als Erinnerung an das Turnier wird es neu Fanartikel geben, die beim Anlass verkauft werden. Weitere rund 50 Aussteller werden mit ihren Verkaufsständen zudem für alles rund um Pferd und Reiter sorgen.