Oder jene, die nicht mehr da sind.

Mati ist sicher ein Faktor, ja.

Wieso hat Sie das so mitgenommen?

Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Wenn er einen Ballverlust hatte, dann war für mich klar: Den Ball muss ich wieder erobern. Diesen Drang hatte ich bei ihm einfach. Auch, weil er mir von der Persönlichkeit her mega gepasst hat. Wir hatten es so gut neben dem Platz, daher haben wir uns auch darauf so gut verstanden. Ich habe immer gerne an seiner Seite gekämpft. All das hat schon dazu geführt, dass mich sein Rücktritt sehr getroffen hat.

Gab es Spieler, die in Ihnen schon Ähnliches ausgelöst haben?

So wie bei Mati war es nie. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich beim FCB aufgenommen worden bin. Ich musste nicht zeigen, was ich kann oder wer ich bin. Ich wurde so genommen, wie ich bin. Sie haben versucht, meine Stärken zu erkennen und diese aufzubauen.

In diesem Prozess war Mati sehr wichtig. Er hat auch immer Spieler gesucht, die ihn motivieren können, und da hat sich dann zwischen mir, ihm und Tauli eine enge Bindung entwickelt. Wir waren ein Team, wir drei.

Mit Urs Fischer haben Sie einen weiteren Vertrauten verloren. Wie ist Ihre Beziehung zu Raphael Wicky?

Mit Urs habe ich mich anders verstanden, weil ich ihn schon viel länger gekannt habe. Ich habe gewusst, was ich an ihm habe, und er, was er an mir hat. In gewissen Situationen, wo ich etwas hitzig war, hat Urs dann auch genau gewusst, wie er mich herunterholen kann. Wenn man noch nicht so lange zusammenarbeitet, ist es logisch, dass man noch nicht alles genau weiss vom anderen. Aber Raphi weiss auch, dass ich emotional gesehen spezieller bin.