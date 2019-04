Roger Federer (ATP 4) wird in diesem Jahr zum 19. Mal bei seinem Heimturnier in Basel starten. Der amtierende Titelhalter könnte die Swiss Indoors in der St. Jakobshalle (vom 19. bis 27. Oktober) zum zehnten Mal gewinnen. Und zum letzten Mal? «Ich denke nicht an Rücktritt. Ich habe das Gefühl: Je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber rede, desto näher rückt er», sagte Federer nach seinem Turniersieg in Miami.

Anders als in den vergangenen Jahren startet der 37-Jährige diesmal schon einen Tag früher am sogenannten Super Monday in die Swiss Indoors. Durch die Ansetzung des ersten Federer-Spiels dürfte damit schon jetzt klar sein, dass der Super Monday in diesem Jahr ausverkauft sein wird. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall.