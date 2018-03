Die Partie zwischen dem klaren Tabellenersten und dem ebenso klaren Zweiten der NLB war bereits zur Pause (19:12) entschieden. Baden vermochte nur in den allerersten Minuten Akzente zu setzen, als der RTV noch nicht ganz bereit war (0:2 nach 46 Sekunden). Danach übernahm der RTV das Diktat, baute den Vorsprung kontinuierlich aus und liess sehr rasch keinerlei Zweifel über den Spielausgang aufkommen.

In der zweiten Halbzeit zog der RTV davon

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zog der RTV innert 13 Minuten von 19:12 auf 30:16 davon und spielte sich phasenweise in einen Rausch, dem Baden hilflos gegenüber stand. In der Folge nahm dann Sarac mehrere seiner Stammspieler vom Platz und gewährte den zahlreichen jungen Spielern längere Einsätze. Auch diese erledigten ihre Aufgaben sehr gut und sorgten schliesslich für einen Kantersieg, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.

Bester RTV-Torschütze war einmal mehr Topskorer Rares Jurca mit sieben Treffern. Hinter dem rumänischen Routinier folgten mit Dick Hylkén und Tibor Jurjevic zwei Spieler mit je sechs Toren sowie der junge Silas Steiner mit fünf Treffern. Erneut einen starken Tag hatte zudem Torhüter Aistis Pažemeckas. Der Nationaltorhüter von Litauen parierte bis zu seiner Auswechslung in der 44. Minute 12 von 28 Schüssen und kam somit auf eine starke Quote von 43 Prozent gehaltener Bälle.

Gerüstet für die Playoffs

Der RTV scheint also für die am 12. Mai beginnenden Aufstiegs-Playoffs, in welchen der RTV mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den STV Baden treffen wird, bestens gerüstet. Bis dahin stehen noch vier Spiele auf dem Programm, zwei davon sind Heimspiele.

Vorerst aber steht eine dreiwöchige Meisterschaftspause bevor. Nächster Fixpunkt für die RTV-Handballer bildet dann am Samstag, 14. April 2018, das Auswärtsspiel bei der aktuell drittplatzierten SG TV Solothurn

(18:00 Uhr, CIS-Halle, Solothurn). Die Aufstiegsplayoffs (mutmasslich gegen den STV Baden) beginnen dann am Samstag, 12. Mai, und zwar mit einem Heimspiel für den RTV.