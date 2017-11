Dass der FCB nun innert fünf Tagen zwei Mal auf den selben Gegner treffen wird, «ändert auch nichts daran, dass ich wie gewohnt von Match zu Match schaue», sagte Wicky. Natürlich würden sich die Videos bei der Vorbereitung ähneln. «Aber ich mache mir auch noch keine Gedanken darüber, ob ich am Mittwoch gleich spielen will wie am Samstag.»

Klar ist für den FCB-Trainer aber, dass das Spiel in Luzern in der Meisterschaft bedeutender ist als der Cupviertelfinal. «Natürlich ist es schön, am Ende der Saison jeweils in einem Cupfinal spielen zu können. Aber die Liga ist wichtiger. Das ist unsere Priorität, das ist das Wichtigste für den FC Basel.» In der Liga nämlich müsse man seine Aufgaben erledigen, um auch weiterhin solche magischen europäischen Nächte wie jene am Mittwoch gegen Manchester United erleben zu können.

Ein kurzer Moment des Genusses

Dieser sensationelle Sieg wirkte am Donnerstag noch nach. Zurecht, wie Wicky findet. «In dieser schnelllebigen Welt ist es manchmal auch einfach mal wichtig, dass man in einem Moment drin sein und diesen geniessen kann.» Schliesslich sei ein Sieg gegen United alles andere als selbstverständlich und «ich weiss nicht, wie oft ich in meiner Karriere Manchester United noch besiegen werde.»

Dasselbe gelte für die Spieler, denen er am Donnerstag ebenfalls zugestanden hatte, diesen Sieg zu geniessen. «Aber ab Freitag war der Fokus wieder voll auf Luzern.» Schliesslich seien sich alle bewusst, dass man sieben Punkte Rückstand auf YB habe und daher vor allem das erste der beiden Duelle gegen Luzern enorm wichtig sei.

Für van Wolfswinkel kommen diese Duelle gegen Luzern und jenes gegen Lausanne von nächstem Samstag mit Sicherheit noch zu früh. Er trabte um den Platz, arbeitete alleine mit den Physios. Aber lange will er nicht mehr warten auf sein Comeback. Vor ein paar Wochen gab er das Spiel in Lissabon als Ziel für seine Rückkehr aus. Dieses ist am 5. Dezember. Und wie sieht er das heute? Ist ein Einsatz in der alten Heimat realistisch? «Sowieso», sagte er grinsend und drehte seine nächste Runde.