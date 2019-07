Am Samstag, 29.07.2019, starteten die Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin (LAS Old Boys Basel / Team Goldwurstpower) am internationalen Kölner Flutlichtspringen in Köln. Bei idealen Bedingungen übersprangen beide Goldwurstpower-Athletinnen 4.21m, was für beide eine neue Saisonbestleistung bedeutet.