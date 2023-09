Saisonvorschau Die Starwings vor dem Saisonstart: Mit Kommunikation und ohne Kindermädchen in die Playoffs Die Starwings starten unter dem neuen Trainer Pascal Heinrichs am 1. Oktober gegen Nyon in die neue Swiss-Basketball-Saison. Unter dem Deutschen sollen die Birsfelder trotz des Rückzugs von Präsident Donati wieder die Qualifikation für die Playoffs schaffen.

Die Starwings nehmen die neue Saison mit dem Ziel, die Playoffs zu erreichen, in Angriff. Der Topskorer der vergangenen Saison, De’Shawn Williams (Zweiter v. r.), weilt wie viele andere nicht mehr in Birsfelden. Bild: Georgios Kefalas/KEY

Nach einer enttäuschenden letzten Saison soll bei den Starwings alles besser werden. Als Mindestziel wurde von Präsident Pascal Donati das Erreichen der Playoffs ausgerufen. Erreichen soll das Team dies unter dem neu verpflichteten Trainerduo Pascal Heinrichs und Peter Raizner.

In den beiden Deutschen sieht der abtretende Präsident – sein Nachfolger Carsten Reibe wird das Amt an der noch zu terminierenden Generalversammlung übernehmen – den Schlüssel für eine starke Saison. «Die Stimmung im Verein ist im Vergleich zur letzten Saison um einiges positiver», so Donati.

Schmutzige Wäsche vom ehemaligen Kindermädchen

Der Präsident erklärt auch gleich, woran er das festmacht: «Das Trainerduo verbreitet durch seine Kommunikation mit den Spielern eine komplett andere Ambiance.» Dass er mit der Teamführung vom letztjährigen Trainer Antonios Doukas nicht zufrieden war, daraus macht Donati keinen Hehl. Er habe es sattgehabt, das Kindermädchen für das Team zu spielen, weil der Trainer nicht mit der Mannschaft kommunizierte und an den Präsidenten verwies.

Die von Donati gelobte Kommunikation sieht der neue Cheftrainer Pascal Heinrichs als seine Stärke: «Ich habe schon oft gehört, dass meine Kommunikation mit meinen Spielern gut sei. Ich habe da keinen Vergleich und trete den Spielern einfach auf meine Art und Weise gegenüber.»

Dass Heinrichs seine Spieler ernst nimmt, zeigt sich nicht nur in der Kommunikation. Er überträgt ihnen auch viel Verantwortung: «Ich gebe den Rahmen vor, lasse das Team aber viele Entscheidungen selbst treffen. So dürfen sie beispielsweise im Angriff jederzeit aus Spielzügen aussteigen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.»

Keine Privilegien für die Stars

Das Team, das die Erwartungen des Vereins erfüllen und die Qualifikation für die Playoffs erreichen soll, wurde wie jede Saison auf einigen Positionen umgebaut. Insbesondere die Wechsel der ausländischen Spieler, die mit speziell hohen Erwartungen konfrontiert sind, werden dabei entscheidend sein. «Das sind traditionell die stärksten Spieler, gerade bei einem Team mit einem kleinen Budget. Sie werden eine ganz wichtige Rolle spielen», so Heinrichs.

Speziell vom Amerikaner Unique McLean und dem Kanadier Christian Rolehr erwartet der Trainer von Beginn an starke Leistungen, während Anders Nelson in seiner ersten Saison ausserhalb der Vereinigten Staaten noch etwas Anpassungszeit bekommt.

Trotz der Wichtigkeit dieser Spieler gewährt ihnen Heinrichs keine Privilegien: «Bei mir gibt es keine Sonderrollen und Bevorzugungen. Sie wissen, dass sie wichtig sind, aber sie wissen auch, dass wir besonders viel von ihnen erwarten.»

Der Auftakt gegen Nyon

Zum Saisonstart empfangen die Starwings mit Nyon am 1. Oktober einen direkten Konkurrenten in Birsfelden. «Nyon gehört nicht zu den absoluten Topteams, sondern ist auf unserem Leistungsniveau anzusiedeln», so Heinrichs. Insbesondere das Niveau der ausländischen Spieler ist vor der Saison noch schwer abzuschätzen. «Ich erwarte, dass wir uns über unsere Grösse einen Vorteil verschaffen können», sagt Heinrichs, der sich auf die eigenen Stärken fokussieren möchte.

Die Starwings haben 150 Tickets gratis an Basler Studenten abgegeben und erhoffen sich somit eine gut gefüllte Halle. Nervosität macht Heinrichs bei sich und seinem Team aber keine aus: «Nervös ist man nur, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Wir freuen uns, dass es nach einer guten Vorbereitung nun losgeht.»