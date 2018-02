Es dauert eine weitere halbe Stunde, ehe der Stürmer-Star der Berner wirlich jubeln kann. Eiskalt versenkt er den Penalty, den Dimitri Oberlin verschuldet hat. Ein abgelenkter Flankenball springt ihm an den Arm. Ein harter Entscheid. Und Stocker meint: «Es ist schade, dass wir durch einen Penalty in Rückstand geraten. Und es war ein abgelenkter Freistoss, der Dimi (Dimitri Oberlin; d. Red.) an die Hand springt. Das ist schwer zu beurteilen. .»

Lacroix den Tränen nahe

Die Niederlage ist für den FCB doppelt bitter. Mit einem Sieg hätte man den Bernern zeigen können, dass man noch da ist, nicht einfach so aufgibt. Ist nun auch die Meisterschaft gelaufen? «Das Spiel ist nicht grossartig entscheidend für die Meisterschaft», sagt Stocker.