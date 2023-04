Schiedsrichter Als Frau im Regionalfussball: Diese Schiedsrichterin hat 22 «manchmal etwas wilde Leute» meist im Griff Vanessa Mühlheim hat Ambitionen, es besser zu machen als die Schiedsrichter, denen sie als Fussballerin begegnet. Wir haben die Person kennen gelernt, die von Sport nicht genug bekommen kann.

Vanessa Mühlheim gibt auf dem Platz klare Anweisungen. Bild: Juri Junkov

«Schiri! Du musst nicht jedes Mal Offside pfeifen, wenn wir im Angriff sind», hallt es über den Platz. «Jetzt will ich nichts mehr hören, sonst bekommst du Gelb», entgegnet Vanessa Mühlheim, die Schiedsrichterin dem Spieler zugewandt. Es ist das einzige Mal, dass Mühlheim im Drittligaspiel zwischen dem FC Münchenstein und NK Alkar ihre Autorität durchsetzen muss.

Daniel Dujmovic, der Captain von NK Alkar, findet nach Spielschluss lobende Worte für die Leistung der Schiedsrichterin: «Es ist egal, ob eine Frau oder ein Mann Schiedsrichter ist. Es geht um ihre Qualifikation, und sie hat das gut gemacht.»

Vanessa Mühlheim ist es wichtig, den Spielern authentisch gegenüberzutreten. Bild: Juri Junkov

Auch der Trainer des FC Münchenstein, Fabian Cigliano, hat anerkannt, dass Mühlheim die Männer auf dem Platz im Griff hatte: «Wir hatten noch nie eine Schiedsrichterin, aber das war eine super Leistung von ihr.»

Für die Münchensteiner Spieler war die erste Erfahrung mit einer Schiedsrichterin gar etwas einschüchternd, wurde nach Spielschluss auf dem Weg in die Kabine doch fleissig diskutiert: «Wir waren schon vorsichtiger. Bei einem Mann hätten wir sicher mehr gemotzt», heisst es.

Viel Sport in der Familie, und vor allem viel Fussball

Die 28-jährige Mühlheim aus Zwingen ist in einer fussballverrückten Familie aufgewachsen: Der Vater war Trainer, die Mutter Trainerin, der Bruder Goalie und Schiedsrichter. «Und ich war halt da immer irgendwie dabei», entschuldigt sich Mühlheim fast schon dafür, dass auch sie zwei Trainerdiplome besitzt, ein Team gegründet hat, in dem sie auch heute noch aktiv mitspielt (das 4.-Liga-Team des FC Röschenz) und seit eineinhalb Jahren als Schiedsrichterin amtet.

Dabei ist es nicht nur der Fussball, der sie sportlich begeistert. Die Lehrerin, natürlich unterrichtet sie neben Biologie und Geschichte auch Sport, betätigt sich jeden Tag sportlich. Mühlheim war in ihrer Jugend aktive Leistungsschwimmerin, heute geht sie noch einmal pro Woche schwimmen, spielt Tennis und geht zweimal wöchentlich ins Fitness. «Ich mag all diese Sportarten sehr. Aber das Schöne am Fussball ist die Teamarbeit. Man gewinnt zusammen und verliert zusammen.»

Für die Schiedsrichterei wurde Mühlheim von ihrem Bruder inspiriert. Kevin begann seine Schiedsrichter-Laufbahn im Alter von sechzehn und stieg sehr schnell auf. «Wenn ich ihm zuschaue, ich weiss nicht, dann macht er es einfach mega gut. Ich würde kaum je anders pfeifen, denn ich empfinde seine Entscheidungen fast immer als korrekt. Er weiss auch extrem viel und leitet auch Ausbildungskurse», sagt die Schwester und gerät ins Schwärmen.

Die Schiedsrichteruniform ist nicht das einzige Trikot, das Vanessa Mühlheim auf Fussballplätzen trägt. Bild: Juri Junkov

Der grössere Bruder schaut seiner Schwester auch heute an der Seitenlinie zu und sagt: «Vanessa hat Potenzial. Sie ist eine gute Fussballerin, sie hat als Lehrerin eine natürliche Autorität und als Frau wird sie aktuell super gefördert.»

In der Tat gibt es mittlerweile spezielle Frauentalentgruppen und auch die Möglichkeit, dass Schiedsrichterinnen nur Frauen- und Mädchenspiele leiten. Für Mühlheim war dies aber nie eine Option: «Wenn du Ambitionen hast, in höheren Ligen zu pfeifen, hilft es, Männerspiele zu leiten. Die Spiele der Männer in den unteren Ligen sind schneller und intensiver. Insbesondere die dritte Liga, da das Tempo schon etwas höher ist, du aber noch nicht auf die Unterstützung durch Linienrichter zählen kannst.»

Trotz dieser Förderung hat der Fussballverband Nordwestschweiz aktuell nur elf Schiedsrichterinnen zur Verfügung. Der Engpass, der aber nicht nur bei den Frauen besteht, wird beim Verband als Folge der Pandemie angesehen, wie David Huwiler, der Projektleiter der Schiedsrichterrekrutierung erklärt: «Während der Pandemie hatten wir die normalen Abgänge, konnten aber gleichzeitig keine neuen Schiedsrichter ausbilden. Da haben wir nun einen Engpass und Aufholbedarf.»

Die undankbare aber zwingend notwendige Aufgabe

Neben der Vorbildfunktion ihres Bruders, hat Mühlheim eine Erklärung, wieso sie sich der oft undankbaren Aufgabe der Schiedsrichterin annimmt: «Ich war einfach oft nicht einverstanden mit Schiedsrichter-Entscheiden wenn ich spielte. Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch besser.» Dies scheint eine gängige Motivation für Schiedsrichter zu sein, denn Bruder Kevin und ein Schiedsrichter-Coach von Mühlheim erklären sich gleich.

Dennoch gibt die Zwingenerin zu, dass man eine dicke Haut braucht: «Ich habe erst einmal eine wirklich schlechte Erfahrung mit einem Trainer gemacht. Seine Beleidigungen haben auch nach Spielschluss nicht aufgehört, was ich dann auch an den Verband reportiert habe. Ich kommuniziere, dass ich so pfeife, wie ich es sehe, und dass es normal ist, dass Fussballer gewisse Dinge anders sehen. Diese Authentizität hilft mir im Umgang mit Spielern und Funktionären. Aber es gibt Äusserungen, die muss man auch einfach überhören können. Und meine Erfahrung als Lehrerin hilft mir da schon. Die Fussballer sind wie meine Schüler: 22 Leute, die manchmal etwas wild sind.»

Vanessa Mühlheim weiss, was sie als Schiedsrichterin kann. Bild: Juri Junkov

Auch für ihre Mutter Elvira sind diese Anfeindungen nicht einfach: «Ich schaue lieber Spiele, bei denen meine Tochter selber spielt, und weniger jene, bei denen sie Schiedsrichterin ist. Es ist unschön, wenn man sich als Mutter die Kommentare mitanhören muss. Das ist schon sehr respektlos.»

Ihr Leistungsdenken hilft der Schiedsrichterin, damit umzugehen, fast immer von einer Partei als fehlhaft wahrgenommen zu werden: «Durch die regelmässigen Coachings weiss ich, was ich kann. Und auch von den Mannschaften bekomme ich, meist nach den Spielen, Komplimente für meine Leistung. Das hilft, über unfundierte Kritik stehen zu können.»

Als Schiedsrichterin, die derzeit bis zur dritten Liga zugelassen ist, möchte sie auf einem möglichst hohen Niveau Leistung erbringen, kennt aber auch die Realitäten: «Als 28-Jährige bin ich schon fast eine Seniorin. Es ist verrückt, dass man so erpicht auf das Alter ist, wenn doch die Bewertungen gut genug sind. Ich versuche deshalb schön Schritt für Schritt zu nehmen. Aber es wäre schon fast unvollstellbar toll, mal in der Super League oder noch höher pfeifen zu können.»