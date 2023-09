Schweizer Cup 8:0-Kantersieg gegen Bosporus: Lockerer Aufgalopp vor richtungsweisenden Wochen für den FC Basel Der FC Basel gibt sich in der zweiten Runde des Schweizer Cups beim Berner Quartierverein FC Bosporus keine Blösse und gewinnt 8:0. Doch der wahre Formstand der neu zusammengewürfelten Truppe wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

Neben Fussballspielen durften Mohamed Dräger, Fabian Frei und Co am Samstag in Bern auch zahlreiche Fotowünsche erfüllen. Auch der Ordner links hat seinen Spass. Claudio De Capitani / freshfocus

Zehn Minuten nach Schlusspfiff geht die FCB-Mannschaft noch einmal aus der Kabine und über den Platz zu den mitgereisten Basler Fans. Von Ordnern vor aufdringlichen Kindern geschützt, feiert die Mannschaft mit der Kurve das 8:0 gegen den FC Bosporus, einen Berner Quartierklubs aus der 2. Liga inter.

Auch ansonsten liefert der Cupauttritt des FC Basel zahlreiche Szenen, die man sonst nur selten rund um ein Pflichtspiel beobachtet. Wie zum Beispiel Taulant Xhaka und Mohamed Dräger schon während dem Spiel irgendwann die ständigen Bettelrufe von zwei mutigen Kindern beantworten und ihnen mit einem Grinsen ihr Trikot versprechen und den Kleinen damit den Tag ihres Lebens bescheren. Wie die Profis vor dem Anpfiff von einem kleinen Geleitschutz flankiert die 500 Meter vom Busparkplatz in die Amateurgarderobe vorbei an zahlreichen Fans zu Fuss absolvieren. Oder wie der Rasensprenger kurz vor dem Spiel nicht nur das Feld sondern auch die Gästekurve mit einem harten Strahl bewässert.

Schultz mag Fussball-Volksfeste

«Ich mag solche Veranstaltungen. Die Leute freuen sich und stellen mal eben so ein Volksfest auf die Beine. Das ist grossartig», lobt FCB-Trainer Timo Schultz wie schon nach der ersten Runde gegen Saint-Blaise den Veranstalter. Dieser hat sich nicht lumpen lassen und mit dem Berner Rapper Cliqmé auch einen speziellen Speaker engagiert. Der mit seinen lustigen Ansagen, seinen spontanen Tänzen und Animationen das Publikum schon vor Anpfiff prächtig unterhält.

Maurice Malone ist in der 4. Minute alleine vor dem Tor und verwandelt zum 1:0. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Sportlich ist die Sache schon nach vier Minuten und dem 1:0 von Maurice Malone entschieden. Denn anders als noch in Runde eins lässt Rotblau gegen Bosporus defensiv nichts zu, was auch daran liegt, dass Schultz seine Top-Elf auf den Berner Kunstrasen schickt.

«Es war ein souveräner Auftritt. Umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», sagt Malone, der später auch noch die Treffer von Jovanovic (11.) Demir (33.), Gauto (52. und 71.) Dubasin (85.), Avdullahu (87.) und noch einmal Jovanovic, der zudem auch noch vier Tore vorbereitet, bejubeln darf.

«Ich spiele lieber gegen Grössere, aber zwischendurch macht so ein Spiel auch grossen Spass», sagt Malone, der hofft, den Schwung jetzt mitnehmen zu können. Denn in der Liga steht jetzt eine englische Woche an, in der gegen Yverdon, Luzern und Lausanne-Ouchy neun Punkte zu vergeben sind.

Malone sagt, man wolle aus diesen drei Spielen den «maximalen Erfolg». Das wären neun Punkte. Doch der neue Stürmer weist auch darauf hin, dass es noch eine Weile dauert, bis sich das Team so richtig gefunden hat.

Schultz lobt die Defensive und freut sich an der Konkurrenz

Timo Schultz ist vor allem froh, dass sein Team hinten bis auf eine gute Freistosssituation und den beinahe obligaten Vertändler von Finn van Breemen nichts zugelassen hat. Für den FCB-Trainer war das Pflichtspiel gegen den fünf Ligen tiefer spielenden Gegner ein idealer Aufgalopp für die folgenden Wochen, die «schwer genug» werden.

Schultz sagt: «Wir stehen erst am Anfang unserer Entwicklung und müssen viele Schritte machen, um aufzuholen.» Zum einen Punkte und Plätze in der Tabelle. Aber vor allem will Schultz ab sofort besseren Fussball spielen lassen als in den ersten Saisonspielen vor dem Transferschlussfurioso.

Der Trainer ist zuversichtlich: «Die Mischung im Kader stimmt jetzt. Wir haben an Erfahrung und Qualität gewonnen. Und neben einem Jovanovic oder einem Vega können auch die Jungen besser reifen.» Am wichtigsten ist Schultz aber, dass es beim FCB endlich einen Konkurrenzkampf gibt. Gegen Bosporus schmorten zum Beispiel Thierno Barry und Michael Lang 90 Minuten auf der Bank. Und Last-Minute Neuzugang Kevin Rüegg stand wegen Trainingsrückstand noch nicht einmal im Kader.

Neben dem Einüben von Automatismen dürfte die Kaderzufriedenstellung eines der Hauptthemen sein, die Schultz in den kommenden Wochen beschäftigen werden. Wie weit der Formstand der neu zusammengewürfelten Mannschaft ist, wird sich in den nächsten Ligaspielen gegen Gegner auf Augenhöhe zeigen.