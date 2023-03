Schweizer Cup Heiko Vogel freut sich über Cup-Heimspiel: Berner Brocken im Halbfinal Der FC Basel trifft in der Vorschlussrunde des Schweizer Cup auf die Young Boys.

Das letzte Aufeinandertreffen im Schweizer Cup des FC Basel mit den Young Boys war der Geister-Final 2020 vor leeren Rängen in Bern. Hier das 2:1-Siegtor der Berner. Bild: Keystone

Kay Voser hätte seinem Ex-Klub kein schöneres Los für den Halbfinal im Schweizer Cup bescheren können: Am 4. oder 5. April empfängt der FC Basel die Young Boys, zum ersten Heimspiel im Cup seit über zwei Jahren.

«Mit YB haben wir den schwersten Brocken gezogen. Aber wir freuen uns auf das Spiel im Joggeli», sagt FCB-Trainer Heiko Vogel, der 2012 mit Rotblau das Double gewann.

In bisher 16 Aufeinandertreffen im Cup hat der FCB eine positive Bilanz gegen YB und ist in sechs Duellen noch nie daheim gegen die Berner ausgeschieden. Letztmals standen sich die beiden Klubs 2020 im Geister-Cupfinal vor leeren Rängen in Bern gegenüber. Die Young Boys gewannen 2:1.

Im zweiten Halbfinal empfängt Servette Genf den Titelverteidiger FC Lugano.