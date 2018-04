Die traditionell sehr stark besetzten Meisterschaften im Frühling dienten den besten Schwimmern des Landes als Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften in Glasgow kommenden Juli. So konnte sich auch der ehemalige Basler Schwimmer Yannick Käser souverän für die kontinentalen Titelkämpfe qualifizieren und wird dort über die Bruststrecken am Start sein.

Erfreuliche Nachrichten gab es somit auch aus dem Lager des Schwimmverein beider Basel: Jill Vivian Reich aus Allschwil (BL) feierte über 400m Freistil ihren ersten Schweizermeistertitel an einem Pool-Wettkampf und gewann dazu die Silbermedaille über 1500m Freistil. Vanessa Rebmann aus Ueken (AG) gewann ebenfalls die Silbermedaille über 200m Rücken.