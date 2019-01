Wie von seiner Familie. Erneut aber lebt er getrennt von ihr. Seine elf- und siebenjährigen Söhne, die er mit seiner Ex-Partnerin hat, leben in Miami. Seine zweijährige Tochter und seine Frau in Peru. «Natürlich wäre ich froh, wenn sie immer hier an meiner Seite wären. Aber alleine in den letzten zwei Jahren habe ich drei Mal den Klub gewechselt. Stellen Sie sich vor, wie das für die Kinder mit der Schule wäre ... »

Ein Land, in dem sie ihn einst vergötterten, ihm den Spitznamen Löwe und den Status eines Helden verpassten. Ein Land aber auch, das ihn verachtet, seit er angeblich mit Absicht einen Platzverweis provozierte, nur um nicht in Uruguay spielen zu müssen.

Am 29. November 2017 hatte er zuletzt in der Startelf gestanden. Es harmonierte nicht zwischen ihm und dem Trainer. Also liess er sich bis im Sommer nach Basel ausleihen. Hier hofft er, wieder Vertrauen zu bekommen. Denn wenn er dieses bekommt, «dann zerreisse ich mich für den Trainer auf dem Platz. Genauso wie für mein Land.»

Die Probleme begannen bei Kasan, wo Zambrano die Freude am Fussball verlor. Ein Wechsel in der Führung und des Trainers führte dazu, dass nur noch Russen aufgestellt wurden. Wollte er spielen, musste er gehen.

Ein Land, in dem das Leben für ihn Hektik pur ist, die Presse sich auf ihn eingeschossen hat. Ein Land, in dem ihm eine homoerotische Beziehung angehängt wurde, aufgrund derer er vor Gericht ziehen musste. Ein Land aber, das er über alles liebt. Ein Comeback in der Nationalmannschaft schliesst er nicht aus.

Beim FCB fühlt er sich wohl

Zuerst aber will er das tun, was ihm in den letzten Monaten verwehrt blieb: spielen. Endlich. Beim FCB. Er will dem Team zurückgeben, was es ihm in seinen ersten drei Monaten gegeben hat, in denen er verletzungsbedingt nicht helfen konnte. Zambrano weiss, dass er in der Rückrunde um seine Zukunft kämpft. Und für eine zweite Chance in einer Karriere, die arg ins Stocken geraten ist.

In Kiew hat er noch drei Jahre Vertrag. Aber er will nicht zurück. Gerne würde er in Basel bleiben, «weil ich mich hier zu Hause fühle». Zum ersten Mal, seit er Frankfurt verlassen hat.