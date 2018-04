Neben dem ADAC GT Masters zählt die Blancpain GT Series europaweit zu einer der anspruchsvollsten und am stärksten besetzten GT-Serien. Beim Saisonauftakt des Blancpain GT Series Endurance Cup in Monza nahm der Schweizer Jeffrey Schmidt vergangenes Wochenende die Einladung für einen Gaststart an und ging für Attempto Racing im Audi R8 LMS an den Start. Mit seinen Teamkollegen Nicolas Pohler und Pierre Kaffer gelang Schmidt eine grandiose Aufholjagd von Startplatz 36 auf den 13. Gesamtrang.