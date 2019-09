Die Schreie sind laut. Schmerzerfüllt. Es läuft die 69. Minute, als Kemal Ademi zu Boden geht. Nach einem Zweikampf mit Matteo Rezzonico windet er sich am Boden, hält sich den Kopf. Nur mit Hilfe zweier Physios kann Ademi das Spielfeld verlassen. Er wirkt benommen.

«Es geht ihm nicht gut», sagt Marcel Koller nach dem Spiel, während Ademi zeitgleich wenige Meter von ihm mit einer Trage von der Kabine in den Krankenwagen gebracht wird. Der 23-Jährige muss nach dem Spiel direkt ins Universitätsspital, wo über Nacht die nötigen Abklärungen getroffen werden. «Er hat eine geschwollene Backe», teilt Koller mit, was er in der Kabine gesehen hat. Ademi sei zwar bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar, so Koller weiter. Der Verdacht lautet zu diesem Zeitpunkt: schwere Gehirnerschütterung und eine lange Ausfalldauer. Ein Verdacht, der am Sonntagmittag zumindest teilweise abgeschwächt werden kann. Wie der Verein mitteilt, hat sich Ademi zwar eine Gehirnerschütterung zugezogen, fällt aber nur einige Tage aus. Dies haben die Untersuchungen im Spital ergeben, welches er noch in der Nacht auf Sonntag wieder verlassen konnte.

Erst Europa, später Spitzenkampf

Die Zeitspanne des Fehlens zu beziffern, ist bei Kopfverletzungen immer schwer. Auch wenn der Spieler selber am Sonntag auf Instagram schreibt, dass er davon ausgehe, dass «ich am Sonntag wieder auf dem Platz stehen werde». Er habe nur eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen, präzisiert er. Sollte Ademi recht behalten mit seiner Rückkehrprognose, dürfte die Erleichterung beim FCB immens sein. Der 23-Jährige ist seit dem Wechsel Albian Ajetis und dem bei Ricky van Wolfswinkel entdeckten Aneurysma Stürmer Nummer eins, Topskorer mit wettbewerbsübergreifend sieben Toren und in bestechender Form. Und vor allem: unverzichtbar und so gut wie nicht ersetzbar.

Seit seinem rapiden Aufstieg in der Hierarchie von Stürmer Nummer 3 zu Stürmer Nummer 1 vor rund einem Monat hat Ademi in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. Er ist die personifizierte Lebensversicherung des FCB und wäre in den kommenden Tagen zentral gewesen. Für die Basler steht nämlich eine besonders bedeutende Woche an. Der 3:0-Sieg im Cup gegen Meyrin war nur der Anfang. Am Donnerstag wartet das Spiel gegen Krasnodar und damit das erste auf internationaler Ebene seit eineinhalb Jahren und drei Tage später der Spitzenkampf in Bern bei den Young Boys.

