Super League Die Sieglos-Serie des FC Basel dauert auch nach dem Gastspiel in Sion an Der FC Basel kommt in Sion nicht über ein 0:0 hinaus. Es ist das 14. Remis für die Basler im 30. Meisterschaftsspiel. Dank dieser Punkteteilung kann der Leader FC Zürich nächste Woche Meister werden.

Alles andere als zufriedene Gesichter bei Taulant Xhaka (rechts) und seinem FC Basel nach dem 0:0 in Sion. Keystone

Man muss weit blättern in den Geschichtsbüchern. Ganze zehn Jahre zurück, wenn man das letzte 0:0 zwischen dem FC Sion und dem FC Basel finden will. Einer Affiche, die jüngst selten torarm war. Aber an diesem Ostermontag setzt es das erste torlose Remis zwischen Sitten und Basel seit dem 19. Spieltag der Saison 2011/12 ab – und man muss gestehen: Die Punkteteilung ist gerecht. Weil beide Teams nicht gut genug sind, um die ganzen drei Punkte ihr Eigen nennen zu dürfen.

Während es für Sion ein gewonnener Punkt ist, sind es für den FCB zwei verlorene Zähler. Weil man einerseits YB, welches am Samstag beim designierten Meister FC Zürich verloren hatte, nicht distanzieren konnte. Aber vor allem auch, weil der FCZ damit weiter davon zieht. Auf 13 Punkte sind die Zürcher enteilt – und können am nächsten Wochenende bereits Meister werden. Aber dazu später mehr.

Das einzige Tor des Spiels wird aberkannt

Vieles hatte an diesem Montag für ein tolles Spiel gesprochen. Und in den ersten 45 Minuten durfte man durchaus das Gefühl haben, dass der FC Basel darum bemüht ist, schnell für eine attraktive Partie zu sorgen. In der Anfangsphase weist der FCB gute 80 Prozent Ballbesitz auf. Entsprechend resultiert in der 14. Minute eine hochkarätige Chance.

Eine, bei deren Verwertung sich Gastgeber Sion nicht hätte beschweren dürfen, die Führung wäre für den Gast verdient gewesen. Nachdem Liam Millar aber nach einer schönen Hereingabe des wiedergenesenen Adam Szalai knapp verpasst, verliert der FCB etwas den Faden – und vor allem die Fantasie im Offensivspiel.

Mit zunehmender Dauer der Partie bekommt man so das Gefühl, dass beide Teams nicht ans äusserste Limit gehen mögen und wollen. Der aufkommenden Ideenarmut der Basler setzten die Sittener zwar ein verbessertes Spiel entgegen. Eines aber auch, welches an Genauigkeit und der erwähnten Entschlossenheit krankt.

Am nächsten an einem Treffer in der torlosen ersten Halbzeit ist dann schliesslich der FCB: Millar erzielt in der einen Minute der Nachspielzeit das 1:0, welches jedoch richtigerweise aberkannt wird, weil der im Offside stehende Szalai Sion-Goalie Kevin Fickentscher die Sicht nimmt.

Zu lethargisch, zu wenige Tempowechsel

Nach dem Wiederanpfiff dauert es lange, bis beide Teams wieder im Spiel ankommen. Wobei: Sie schaffen es beide nie ganz. Während die Sittener zwar kompakt verteidigen, agieren sie gegen vorne sehr bescheiden. Die Konsequenz: null Torschüsse nach 90 Minuten. Derweil bereiten sich die Basler defensiv ab und an selbst Schwierigkeiten mit ungenauen Zuspielen und Unkonzentriertheiten.

Und in der Offensive wird die Planlosigkeit des FCB immer ausgeprägter. Basel-Goalie Heinz Lindner fasst nach Abpfiff treffend zusammen:

«Von meiner Sicht aus, von ganz hinten, kam mir unser Spiel zu lethargisch vor. Wir hätten mehr Tempowechsel in unserem Spiel gebrauchen können.»

Diese hätten einer Partie gutgetan, die irgendwann fast nur noch vor sich hin plätschert. Die besten Chancen des zweiten Durchgangs datieren aus den Minuten 65 (Abschluss von Balthazar) und 69 (Direktabnahme Fabian Frei). So trennen sich der Zweite und der Siebte der Liga unentschieden. Für die Basler ist es zwar die siebte Partie unter Coach Guillermo Abascal, in welcher man nicht verliert.

Es ist aber auch die dritte sieglose Partie in Folge nach den beiden 2:2 gegen YB und St.Gallen. Es ist aber nicht nur das dritte Remis in Serie, sondern vor allem das bereits 14. (!) in der 30. Runde. «Das ist zu viel, ja, darüber müssen wir gar nicht reden», so ein enttäuschter Lindner.

Gefreut über dieses Duell ohne Sieger hat sich aber mit Sicherheit der FC Zürich. Dieser kann am kommenden Wochenende nämlich Meister werden – wenn er gegen Sion gewinnt und der FCB gegen Luzern verliert. Treffen diese beiden Fälle nicht ein, kann der FCZ eine Woche später, am 1. Mai, Meister werden – als Gast in Basel.