Wie gut wissen Sie über die nächste europäische Runde des FC Basels Bescheid? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz! In diesem Jahr findet das erste Schauspiel auf der europäischen Bühne für den FC Basel am Donnerstagabend gegen Apoel Nikosia statt. Wie gut kennen Sie den Gegner im Sechszehntelfinal des FCB und die Europa League? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Beginnen wir das Quiz mit einer geographischen Frage: Der Apoel FC ist einer der zwei Fussballvereine der Stadt Nikosia. Zu welchem Land gehört die Stadt Nikosia und somit der Apoel FC?

Wichtig für Donnerstag. Wie gross ist der Zeitunterschied gegenüber der Schweiz?

Bleiben wir bei der Mittelmeerinsel Zypern. Gerade während der kalten Winterzeit denken wir in Basel an warme Temperaturen. Deshalb die Frage: Um wie viel Grad höher liegt die Durchschnittstemperatur in Nikosia gegenüber Basel im Februar?

Kommen wir nun zum fussballerischen und damit zum Kader der zwei Teams. Wie viele Nationalspieler hat Apoel?



Im Nationalspieler-Vergleich hat Basel den Kürzeren gezogen. Wechseln wir zu den Meistertiteln: Wie viele hat das 1926 gegründete Apoel Nikosia gewonnen?

Auch in der letzten Frage hatte Apoel die Nase vorn. Nun geht es ums Geld und den Marktwert der zwei Teams, wobei wir schon preisgeben, dass Basel den höheren Marktwert hat. Um wie viel höher ist dieser im Vergleich zu jenem Apoels?

Die zwei Teams haben aber nicht nur Unterschiede, sondern auch eine Gemeinsamkeit: einen Trainer. Welcher Trainer war sowohl bei Apoel als auch beim FC Basel tätig?



Bleiben wir bei den Trainern von Apoel. Wie viele Trainer wurden bei den Zyprioten in dieser Saison bereits entlassen?

Bereiten wir uns nun konkret auf das Spiel vor. Wer ist der Toptorschütze des Teams aus Zypern?



Es sind zwar erst die Sechzehntelfinals, aber wagen wir einen Blick in die Zukunft. Das Hinspiel der Achtelfinals findet bereits am 12. März und das Rückspiel am 19. März statt. An welchem Datum findet die Auslosung für den Achtelfinal statt?

Zum krönenden Abschluss kommen wir zum Europa-League-Final, welcher am 27. Mai 2020 stattfindet. In welchem Land wird dieser ausgetragen?

Die Mittellinie knapp überquert Schade! Es gibt zwar gute Ansätze, das Puzzle Europa League hat aber noch einige fehlende Teile. Doch auch kleine Schritte führen zum Ziel: Versuchen Sie das Quiz gleich nochmals!

Im Strafraum angekommen Nicht schlecht! Sie scheinen Apoel Nikosia und die Europa League gut zu kennen. Doch knapp daneben ist auch vorbei. Verzweifeln Sie nicht und versuchen Sie es nochmals.