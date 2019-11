Sm’Aesch Pfeffingen gewinnt souverän mit 3:0-Sätzen gegen Cheseaux

Nach dem lockeren Heimsieg in der Enklave Rankhofhalle gegen Val de Travers hatte das Team von Head-Coach Andreas Vollmer auch gegen Cheseaux wenig Probleme. Nach einem kleinen Fehlstart und ein paar kleinen Missverständnissen zeigten die starken Sm’Aesch Pfeffingen-Angreiferinnen Livia Zaugg und Dora Grozer wer an diesem verregneten Sonntagnachmittag «Herr» im Haus ist und machten aus einem 3:6-Rückstand eine 15:10-Führung.

Doch die kämpferischen Waadtländerinnen mit der ehemaligen Schweizer Nationalspielerin Sarah von Rooij liessen sich nicht so schnell unterkriegen und kamen gegen das jetzt zu wenig konzentriert aufspielende Heimteam nicht nur wieder heran, sondern gingen gleich mit 21:18 in Front. Doch zwei Time-Outs bei den Gastgeberinnen brachten Besserung und der Satz ging nach einem Grozer-Ass doch noch knapp an die klaren Favoritinnen.

Ein bisschen mit angezogener Handbremse

Auch im zweiten Durchgang bestimmte Sm’Aesch Pfeffingen das Geschehen und lag mehrheitlich mit einigen Punkten voraus. Nur ein jeweiliges Nachlassen bei denen jetzt mit Annalea Maeder für Megan Cyr am Pass spielenden Sm’Aesch-Akteurinnen brachte den Gegnerinnen immer wieder einige unerwartete Punkte.

Doch letztendlich setzte sich die unbestrittene Klasse des amtierenden Vizemeisters durch und die 2:0-Satzführung wurde schnell Tatsache. Im dritten Satz bekamen dann Grozer und Zaugg eine kleine Verschnaufpause und Luisa Schirmer und Monika Chrtianska sorgten zusammen mit Topskorerin Taylor Fricano und Jazmine White für die nötigen Punkte zum ungefährdeten fünften Sieg im fünften Spiel.