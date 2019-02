Nach ihrem souveränen 3:0-Sieg gegen den VBC Gerlafingen sind nun die Paarungen für den Cup-Halbfinal bekannt: Sm'Aesch Pfeffingen trifft auf Franches Montagnes, die sich im Viertefinal gegen den VBC Münchenbuchsee mit 3:1 durchsetzten.

Die Partie findet am 24.Februar im Jura statt. Im anderen Halbfinal trifft Kanti Schaffhausen zu Hause auf Neuchatel UC. Das Finalspiel geht am 30. März in Fribourg über die Bühne.