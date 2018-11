Englische Stundenten waren die Ersten, die in der Schweiz Fussball spielten. 1860 in Lausanne gründeten ein paar junge Männer, nach ihrem Abschluss an unterschiedlichen Privatschulen in der Region, den Lausanne Football and Cricket Club. Der Verein aus der Waadt ist damit nur drei Jahre älter als der FC Sheffield aus England, der offiziell erste Fussballklub der Welt. Der Lausanne Football and Cricket Club könnte der erste kontinentaleuropäische Fussball-Verein überhaupt sein, doch ganz sicher ist das nicht.

Denn es wird davon ausgegangen, dass in Lausanne in den Anfangsjahren vor allem Kricket und erst später Fussball gespielt wurde. Ausserdem ist nicht klar, wie das «Football», das in Lausanne gespielt wurde, dem Fussball von heute ähnelt. Denn die Regeln wurden erst 1963 in London bei der Gründung des Englischen Fussballverbandes festgelegt.