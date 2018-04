Mehr Eigengewächse, besserer Fussball – so könnte man etwas verkürzt zusammenfassen, was sich Präsident Bernhard Burgener auf die Fahne schrieb, als er vergangenen Sommer Präsident des FC Basel wurde. Die Philosophie wurde von Sportchef Marco Streller so konsequent umgesetzt, dass man jetzt darüber streiten kann, ob es des Guten zu viel war. Die Wintertransfers haben keine Früchte getragen, die Meisterschaft ist gelaufen. Und so ging es im Klassiker lediglich um die Festigung von Platz 2 – wenigstens das mit Erfolg. Und so beurteilen wir auch dieses Spiel bezüglich Unterhaltungswert und Jugendfaktor. In Anlehnung an Präsident Bernhard BURgener, Sportchef Marco STREller und Trainer Raphael WiCKY vergeben wir pro Kategorie zwischen 1 und 10 «Burstreckys».