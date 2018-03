Der Sensationssieg in Manchester hätte zum Befreiungsschlag werden sollen. Wie damals im Herbst, als nach dem sensationellen 5:0 gegen Benfica plötzlich alles wie geschmiert lief und der Vorsprung der Young Boys zusammenschmolz wie der Schnee im Frühling.

Doch die Geschichte wiederholt sich nicht, der FCB verlor gestern gegen Luzern das dritte Meisterschaftsspiel 2018. Nur gegen den FC Thun konnte sich der Serienmeister in diesem Jahr durchsetzen.

Natürlich, der FC Basel liegt derzeit nicht nur deshalb 17 Punkte zurück, weil er drei von vier Meisterschaftsspielen verloren hat. Erst bremste ihn die eisige Kälte aus (Lausanne), dann der fehlende Strom (Klassiker gegen Zürich im Joggeli). Dennoch: Wenn man die Spiele aus diesem Jahr isoliert betrachtet (siehe Tabelle unten), zeigt sich, dass der FCB derzeit fast wie ein Absteiger spielt.

Die Tabelle 2018

Rang Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1. YB 6 17:5 18 2. Luzern 6 9:5 14 3. St. Gallen 6 12:6 12 4. Lugano 6 5:10 9 5. Zürich 5 8:6 7 6. Sion 6 12:9 7 7. GC 6 6:7 7 8. Basel 4 2:4 3 9. Thun 6 9:18 3 10. Lausanne 5 4:13 1

Nur Thun und Lausanne schnitten noch schwächer ab. Dabei kann man dem FCB noch nicht einmal vorwerfen, dass er sich nicht bemüht. Das war auch gegen Luzern nicht anders. Aber: «Wir schlafen nach der Halbzeit. Das spielte Luzern in die Karten. Sie konnten danach zumachen. Hätten wir das 0:0 länger halten können...», beginnt Michael Lang. Dann schüttelt er entnervt den Kopf und sagt: «Schon wieder der Konjunktiv. Das habe ich langsam gesehen. Es ist einfach wirklich schlecht, wie wir aus der Pause rauskamen.»

Aufgepasst auf St. Gallen

Am Mittwoch kommt es nun zum Krisengipfel in Lausanne. Die Waadtländer haben als einziges Team im neuen Jahr noch nie gewonnen. Für Basel wäre ein Sieg dringend nötig. Nicht mit Blick Richtung Bern, sondern Richtung Ostschweiz. Denn YB ist unterdessen weiter entfernt als die seit dem Sieg in Basel wiedererstarkten St. Galler. Mit zwei Spielen mehr beträgt der Rückstand der Ostschweizer auf Platz 2 bloss noch zwei Punkte. Der FCB braucht also dringend einen Sieg, auch wenn der Meistertitel kein Thema mehr ist.