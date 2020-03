So reagieren Basels Sportvereine auf die plötzliche Arbeitslosigkeit

Wie gehen die sportlichen Aushängeschilder der Region mit den Saisonab- oder unterbrüchen um? Welche Massnahmen wurden innerhalb der Teams ergriffen, um die Verbreitung des Virus zu bekämpfen? Haben die Vereine Anrecht auf staatliche Subventionen? Wie halten sich Sportler im Home-Office fit? Die bz hat bei den jeweiligen Verantwortlichen telefonisch nachgefragt.

«Insbesondere ausländische Spieler werden unterstützt»

FC Basel Manchmal hat man ja das Gefühl, dass er FCB in gewissen Dingen privilegiert ist. Er hat Wissensvorsprung und ihm werden Steine aus dem Weg gerollt, wo andere sie in Sisyphos-Arbeit nicht weg bekommen. Aber für einmal ist dem nicht so. Der FCB lässt am Montag ausrichten, dass es ihm ausnahmsweise wie allen anderen geht. Auch im Joggeli könne man nur stündlich oder täglich planen. Man warte jeweils die neusten Meldungen des Bundesamtes für Gesundheit ab. Klar ist Stand Dienstag nur, dass aktuell keine Interviews gegeben werden, auch nicht am Telefon. Da Situationen sich so schnell ändern, würden Zitate nichtig.

Ausserdem ist auch der grösste Klub der Region angehalten, seinen Betrieb herunterzufahren. Nicht nur auf der Geschäftsstelle, sondern auch auf dem Rasen. Bei sämtlichen Equipen ruht der Ball – vom Nachwuchs über die Frauenabteilung bis zur 1. Mannschaft. Vorerst bis und mit 31. März. «Die Spieler werden in dieser Zeit eng begleitet – eine Betreuung hinsichtlich Informationen oder Hilfen im Alltag ist durch das Trainer- und Betreuerteam sichergestellt. Insbesondere ausländische Spieler, die unserer Sprache noch nicht mächtig sind, werden besonders solidarisch unterstützt», vermeldet der Verein gestern. Die Profis bekommen einen auf jeden Spieler angepassten Trainings- und Ernährungsplan. So soll gewährleistet werden, dass die Spieler in diesen Zwangsferien fit bleiben für den noch unterminierten Zeitpunkt der Wiederaufnahme des normalen Alltags und des Spielbetriebs. Wann dieser sein könnte, weiss niemand. Beim FCB wie in der restlichen Fussballwelt wird abgewartet mit Prognosen.