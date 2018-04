Mehr Eigengewächse, besserer Fussball – so könnte man etwas verkürzt zusammenfassen, was Präsident Bernhard Burgener sich auf die Fahne schrieb, als er vergangenen Sommer Präsident des FC Basel wurde. Er und die sportliche Führung um Marco Streller machten ernst: Sie holten Fabian Frei und Valentin Stocker zurück, genau so wie Samuele Campo. Doch bislang konnten die Wintertransfers die Abgänge von Manuel Akanji und Renato Steffen nicht vergessen machen. Darüber täuscht auch der dritte Meisterschaftssieg in diesem Kalenderjahr nicht hinweg. In Anlehnung an Präsident Bernhard BURgener, Sportchef Marco STREller und Trainer Raphael WiCKY vergeben wir pro Kategorie zwischen 1 und 10 «Burstreckys».