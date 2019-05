In der Boulderhalle B2 in Pratteln fanden die Schweizer Boulder-Meisterschaften statt. Der Wettkampf wurde auch als zweiter Bächli-Swiss Climbing Cup gewertet. Am Start waren in den Kategorien Elite und U18 insgesamt 63 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz. Petra Klingler (Bonstetten) konnte ihren Meistertitel souverän verteidigen.