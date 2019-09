Mit dieser ungewöhnlichen Aktion möchte der Verein auf die Saison 2019/20 aufmerksam machen, die am 14. September mit einem Heimspiel gegen Dübendorf startet. Seit mehreren Wochen läuft die Vorbereitung. Der EHC Basel will langfristig zurück in die NLB und weiss, dass dieses Ziel nur mit der Unterstützung der Fans realisierbar ist.

Deswegen werden neben Gratis-Tickets für Heimspiele der MySports League werden auch Gutscheine für die Kleinsten abgegeben, damit das Eishockey in Basel wachsen kann.