Samuele Campo nützt den freien Tag zum Besuch der Familie. Eben hat er noch mit seinen Brüdern zu Mittag gegessen, jetzt sitzt er in Muttenz in einem Café und erzählt aus seinem Leben als Profi des FC Lausanne-Sport. «Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft», sagt der 22-Jährige. Und klammert dabei den vergangenen Sonntag aus, als es im Letzigrund gegen den FC Zürich eine 0:2-Niederlage absetzte.

Dass in diesem Spiel die Lausanner beim Stande von 0:0 zu viert gegen zwei Zürcher aufs Tor zusteuerten, die Konterchance aber nicht nützten, ärgert Campo auch zwei Tage später noch. «Das hätte ein Tor werden müssen», sagt der offensive Mittelfeldspieler, der den Ball vielleicht einen Tick zu weit nach rechts gespielt hatte.

Unbestrittener Stammspieler

Sonst aber fällt Campo in dieser Saison vor allem durch Präzisionsarbeit auf. In der Rangliste der besten Passgeber liegt er zusammen mit dem Basler Mohamed Elyounoussi mit acht Assists hinter dem Thuner Matteo Tosetti (10) an zweiter Stelle und er hat auch schon drei Tore geschossen. Er ist unter Trainer Fabio Celestini unbestrittener Stammspieler, wie er das auch schon in der vergangenen Saison gewesen ist.

«Wir haben viel Qualität in der Mannschaft und machen jetzt weniger Fehler als im Jahr nach dem Aufstieg, als uns noch die Super-League-Erfahrung fehlte», sagt Campo. «Jetzt freuen wir uns extrem auf den Besuch des FC Basel, der für mich immer noch die beste Mannschaft ist; besser als Tabellenführer YB.»

Nach vier Niederlagen gegen den FCB in der letzten Saison haben die Waadtländer im September im St. Jakob-Park 2:1 gewonnen. Campo hat dabei Joël Geissmanns Siegtor vorbereitet. Für ihn ist eine Partie gegen Rot-Blau noch immer speziell und weit davon entfernt, «ein Spiel wie jedes andere» zu sein.