Die Frauenstaffel der U17-Nationalmannschaft qualifizierte sich am letzten Freitag am EYOF in überzeugenden 47.37s für den Finallauf vom Samstag. In dieser Staffel lief das Nachwuchstalent aus Oberdorf und für die LV Frenke startende Elisa Mayer die Schluss-Strecke.