Zumindest dem Papier nach war der Vergleich zwischen dem Co-Letzten der Nationalliga A und dem Tabellenzweiten vom Lac Léman eine klare Sache. Vor knapp zwei Wochen, an einem Freitagabend, hatten die «Wings» die Meisterschaftspartie in Genf klar mit 78:100 verloren.

Aber Heim- und Auswärtspartien sind im Basket zwei paar Stiefel – und selbst für ein Profiteam, wie es Les Lions de Genève sind, «ist eine Auswärtspartie unter der Woche bei einem Rivalen, der sicher unter Wert klassiert ist, kein Betriebsausflug», hatte Genf-Trainer Vedran Bosnic am Vortag in den Genfer Medien verkündet.

Ein renommierter Trai­ner notabene, der in Schweden Kult-Status geniesst, weil der gebürtige Bosnier, mit schwedischer Staatsbürgerschaft aber, Södertälje in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 zum Titel geführt hatte.

Und auch im Europacup schlugen sich die Schweden acht­bar. Allerdings sollten die Schiedsrichter (diesmal pfiff Hauptref Sébastien Clivaz, im Ge­gensatz zur Partie in Boncourt, korrekt und beidseits nach gleichen Kriterien) es nicht er­lauben, dass ein Trainer während 80 Prozent der Spielzeit im Feld steht und nonstop kommandiert und, zumindest während der schlechten Genfer Phase, wild gestikulierte und lauthals brüllte.

Ein brillanter Petar Babic

Was Gasttrainer Bosnic in den ersten 20 Minuten von seinen «Löwen» sah, war nicht in sei­nem Sinne. Dies hatte aber viel mit dem Rivalen aus Birsfelden zu tun. Denn die Star­wings, nach sechs Meisterschaftsniederlagen in Folge nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzend, zeigten feinste Basket-Kost.

Meist lagen sie mit bis zu elf Punkten in Führung – zu verdan­ken hatten sie dies einem brillant aufspielenden Petar Babic. Der Spielmacher, der bis dato nicht angekommen war, bewies (endlich), warum er vor drei Jahren noch in der Euro­League auf Top-Niveau gespielt hatte. 17 Punkte in den ersten 20 Minuten waren mehr Zähler als in seinen drei letzten Matches zusammen.

Und weil Brunelle Tutonda, nach seinem Ausschluss am Sonntag in Boncourt, doch mitspielen durfte, war ein zweiter Mann da, der ebenfalls zu gefallen wusste.

Nicht auf Touren kam Center Nemanja Ca­lasan (34), der sich schwer gegen die physische Überlegenheit und Grösse der Genfer tat. Dass ein Rou­tinier, wie es der Serbe ist, aber nur einen (!) von sieben Freiwürfen in den Korb bringt, ist schwer zu erklären. Und schlicht ungenügend!

Fehler reihen sich an Fehler

Nach 23 Minuten stand es immer noch 57:46 für den Gastgeber. Doch dann kam, nicht un­erwartet, der «Hammermann». In Form eines Totaleinbruches, wie dies passiert, wenn eine Mannschaft Fehler an Fehler reiht – und der sowieso über mehr Substanz verfügende Gegner sich in einen Spielrausch spielt.

Innert acht Minuten wurde aus einem 57:46 ein 59:67 (31.) – ein 2:21 (!) dürfte auf diesem Niveau eigentlich nicht passieren, aber ist dadurch er­klärbar, dass beim Birstaler Kombinat die wenigen Leistungsträger am Ende ihrer Kräfte waren, während Genf über eine breitere Bank, nebst der individuellen Klasse ihrer Schwei­zer Nationalspieler (Marko Mladjan und phasenweise von Arnaud Cotture und Roberto Ko­vac), verfügt.

Es hätte einen inspirierten Alessandro Verga gebraucht, um das Duo Babic/Tutonda punk­temässig zu entlasten. Doch der Captain war in der Offensive inexistent und in der Vertei­digung «löchrig wie ein Emmentaler Käse». Auch Allyn Hess verriet viele technische Schwächen und verlor zu viele Bälle.

Auch der smarte Amerikaner, ein begnadeter Werfer, muss noch den Schritt vom (wilden) US-College-Basket in den europäischen Profi-Basket- ball vollziehen. Und Björn Schoo (37) hatte nie Zugriff zur Partie – man hätte sich vom 213 Zentimeter grossen Deutschen einiges mehr erhofft. Der vierte ins Spiel gebrachte Auslän­der von Genf, Dominique Elliott (USA), steuerte 15 Zähler bei.

Schlüsselspiel gegen Winterthur

Doch diese Niederlage ist zu verschmerzen. Der Schweizer Pokal ist eh ein Verlustge­schäft – das wissen die Starwings seit ihrem epischen Cuptriumph im Jahre 2010. Wichti­ger wird sein, am Sonntagnachmittag (16 Uhr), wiederum in der Sporthalle Birsfelden, das Duell mit dem BC Winterthur zu gewinnen.

Es ist nicht nur das Deutschschweizer Derby, sondern auch der Vergleich der beiden Tabellenletzten (neben Aufsteiger Vevey). Und nur mit einem Sieg wird Rang 8 (die Playoffs) einigermassen in Sichtkontakt bleiben. Bei einer allfälligen siebten Meisterschaftsniederlage in Folge wüsste man, dass der Abstiegskampf bereits im Spätherbst Einzug gehalten hat.