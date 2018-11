Der RTV zeigte sich gegenüber der Vorwoche (28:40 beim BSV Bern) klar verbessert und lag in der Startviertelstunde mehrheitlich knapp in Führung - dies wohlverstanden gegen den Co-Tabellenführer, welcher noch am Donnerstag den Liga-Krösus Kadetten Schaffhausen mit 33:27 aus der Halle geschossen hatte.

Nach dem 5:4-Vorsprung in der 16. Minute ging beim RTV dann aber während zehn Minuten gar nichts mehr. Dies nützte St. Gallen resolut aus und zog in dieser Phase auf 10:5 davon. Von diesem Rückstand erholte sich der RTV in der Folge nie mehr richtig - diese RTV-"Denkpause" erwies sich letztlich als matchentscheidend.

Mangelhafte Chancenauswertung

In der zweiten Halbzeit gestaltete der RTV das Geschehen absolut ausgeglichen, was auch das Resultat der zweiten 30 Minuten belegt (15:15). Hauptgründe für die RTV-Niederlage waren die mangelhafte Chancenauswertung sowie die Tatsache, dass St. Otmar zwischen den Pfosten über deutlich mehr Qualität verfügte. St. Gallens Torhüter Aurel Bringolf brillierte mit einer Quote von 43 Prozent an gehaltenen Bällen, beim RTV lag diese Quote konsolidiert bei sehr bescheidenen 13 Prozent.

Auffälligste RTV-Spieler waren Kreisläufer und Abwehrchef Dick Hylkén (5 Tore), Spielmacher Tibor Jurjevic (6), der junge Linkshänder Kevin Langhein (4) sowie (mit einigen Abstrichen) Topskorer Rares Jurca (6), der allerdings erst in der zweiten Halbzeit auf Touren kam. Wie schon in Bern sehr überschaubar war die (torlose) Leistung von Dennis Krause im linken Aufbau.

Nächster Fixpunkt bildet für den RTV am Sonntag, 18. November 2018, das Heimspiel gegen den amtierenden Schweizermeister Wacker Thun (16:00 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel).