Starspieler JaCori Payne verlässt die Starwings und wechselt in die Niederlande

JaCori Payne verlässt die Starwings in Richtung Niederlande. Der 23-jährige Point Guard, der die Starwing in der abgebrochenen Saison mit seinen starken Leistungen anführte und sich zum Starspieler der Baselbieter entwickelte, zieht erwartungsgemäss in eine grössere europäische Liga weiter.

Payne, der vor seiner Starwings-Zeit im armenischen Aragats und im College-Basketball für die Columbus State University aktiv war, führte zum Zeitpunkt des Liga-Abbruchs die Skorer-Liste der Schweizer SBL an. Payne kam für die Starwings auf einen eindrücklichen Schnitt von 21,5 Punkten pro Spiel. Eurobasket wählte ihn zuletzt ins Team des Jahres der SBL.