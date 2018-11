Aufgrund eines tragischen Todesfalls innerhalb der Familie hat Jarell Hollimon die Starwings-Verantwortlichen vor ein paar Tagen gebeten, seinen für die aktuell laufende Saison gültigen Vertrag wieder aufzulösen, da er ich die USA zurück möchte. Bereits am Mittwoch ist er abgereist. Die Starwings danken Jarrell Hollimon für seinen Einsatz zu Gunsten der Starwings und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Luca Streich (19, 198cm), Stammspieler der U23-Mannschaft und Kaderspieler des NLA-Teams, hat sich im Training der ersten Mannschaft die Bänder gerissen und fällt für mindestens sechs Wochen aus. Für das U23-Team wiegt dieser Ausfall schwer, ist doch Luca Streich mit 17,5 Punkten im Durchschnitt der viertbeste Werfer in der Gruppe Ost der 1. Liga National.

Schweizer Cup 1/8-Final

Im Rahmen des Schweizer Cups 1/8-Finals spielen die Starwings kommenden Mittwoch, 21. November, um 19:30 zu Hause gegen den BBC Monthey (NLA). Auch wenn in der Meisterschaft noch nicht alles so läuft wie es sollte, gelten in den Cup-Spielen andere Gesetze. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass das Team gute Möglichkeiten hat, sich zu bestätigen.