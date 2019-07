1 Stockers grosse Auferstehung

Vor eineinhalb Jahren kehrte Valentin Stocker von Hertha BSC zum FC Basel zurück. Die Erwartungen an den sechsfachen Meisterhelden waren gross, doch Stocker konnte sie nicht erfüllen. Ihm fehlten die Spritzigkeit und Schnelligkeit von früher, was sich auch aufs Selbstvertrauen auswirkte. «Verstockert», seufzten die Fans auf der Tribüne, wenn der Mittelfeldspieler mal wieder eine Grosschance vergab.

Gegen Eindhoven sahen die Fans nun aber wieder den alten Stocker: Topfit, aufsässig, zweikampfstark, wieselflink und mit dem Riecher für entscheidende Spielsituationen. So verwundert es nicht, dass der FCB-Antreiber am Ursprung beider Basler Tore steht. Vor dem 1:0 holt er clever und in typischer Stocker-Manier den Freistoss heraus, den Cömert wenig später ins Tor hämmert. Vor dem 2:1 spielt er eine Flanke geschickt in den Rücken, wo Ricky van Wolfswinkel schliesslich abstaubt.