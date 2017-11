Kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz treffen wir Alexander Ursenbacher im Snooker-Klub Basel zum Interview. Er kommt ein paar Minuten zu spät. «Sorry, im Moment bin ich total im Stress», entschuldigt er sich. Nicht nur, weil das Interesse an seiner Person insbesondere bei den Medien nach seinem Erfolg in England deutlich gestiegen ist, sondern auch, weil er eben erst umgezogen ist und es noch einiges zu erledigen gibt.

Das zweite Zuhause

Von seiner Wohnung in Frenkendorf ist er in wenigen Minuten im Snooker-Klub Basel. Der Raum mit den sechs Snooker-Tischen ist für Alexander Ursenbacher seit vielen Jahren das zweite Zuhause. Beinahe täglich trainiert er hier. Meistens allein, hin und wieder mit Spielern aus dem Klub, die dann jeweils mit grossem Vorsprung ins Duell mit dem einzigen Schweizer Snooker-Profi starten. Einen Trainer hat Ursenbacher keinen. Was er trainiert und wie, entscheidet er selber.

Mit zwölf Jahren hat die Snooker-Karriere von Alexander Ursenbacher begonnen. Warum er beim Snooker gelandet ist, kann er nicht so genau erklären. Was ihn dagegen an der Sportart fasziniert, weiss er ganz genau: «Jeder Ball, den man versenkt, löst ein kleines Glücksgefühl aus.

Je besser man wird, desto mehr dieser Glücksgefühle erlebt man. Wenn du einen Lauf hast, geht das im Sekundentakt. Das ist wie eine Sucht.» Bereits nach einem halben Jahr war sich Alexander Ursenbacher sicher, dass er diesen Sport für den Rest seines Lebens spielen wird. «Ich war unglaublich gierig darauf, so schnell wie möglich und so viel wie möglich zu lernen», erinnert er sich.

Steiler Aufstieg

Unter den vielen Trainingsstunden litt aber die Schule. Er sei kein allzu guter Schüler gewesen, so Ursenbacher. Dafür war der leidenschaftliche Musiker – er hat unter anderem Cello, Posaune und Schlagzeug gespielt – umso erfolgreicher im Snooker.