Super League Dem FCB reicht gegen Winterthur das Nötigste – und nun zum Cup Der FC Basel schlägt beim 2:0 (1:0) gegen den FC Winterthur spielerisch wahrlich keine Funken, lässt aber im Gegensatz zu etlichen vergleichbaren Spielen in dieser Saison nichts anbrennen und brennt stattdessen bereits auf den Dienstag und das grosse Duell im Halbfinal des Schweizer Cup gegen die Yolung Boys.

Hallo, da bin ich wieder: Jean-Kévin Augustin jubelt nach dem 1:0 gegen Winterthur, seinem ersten Tor seit September. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Man könnte den Spieltag euphemistisch überschreiben mit: FCB macht drei Punkte auf YB gut! Weil es unter dem Strich jedoch immer noch satte 20 Längen Rückstand auf den designierten Meister sind, hat der FC Basel mit dem 2:0 (1:0) gegen den FC Winterthur tabellarisch nicht mehr erreicht als den Abstand zu Servette zu wahren. Die Genfer auf Sehnsuchtsplatz 2 haben nach fünf Spielen ohne Sieg gegen die Young Boys eine erstaunliche Wendung hinbekommen und den Bernern die erste Niederlage (1:2) nach sieben (!) Monaten zugefügt.

Die Basler sind mit 34 Punkten nach 26 Runden gelistet, und ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt: das sind so wenig wie ewig nicht mehr. Vorige Saison waren es in diesem Stadium 47 Zähler, davor 36, 46 und zweimal 48. Im letzten Meisterjahr 2017, das nur zum Vergleich, waren es 69. Das verdeutlicht den Nachholbedarf, den der FCB aktuell hat, denn: Cup-Halbfinal am Dienstag hin und Conference-League-Viertelfinal her – Platz 2 ist es, den die Rotblauen anstreben, weil mit dem das Zauberwort Champions League verbunden ist.

16 Bilder 16 Bilder Aussergewöhnlich, dass die Muttenzerkurve auch ein Heimspiel gegen Winterthur dazu nutzt, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und eine Choreo zu kreieren. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Die Partie gegen Winterthur, die erste von neun im Monat April, gehen die Basler ohne vier Verletzte und den angeschlagenen Wouter Burger auf der Bank an. Dort sitzt auch der nach wie vor beste Scorer, Darian Males. Heiko Vogel stellt im 4-4-2 auf, wobei in Ballbesitz aus Aussenverteidiger Anton Kade der linke Flügel wird und Zeki Amdouni von dieser Position aus zu seiner zuletzt so faszinierenden Freigeistoffensive ansetzen darf.

Die Führung aus dem Nichts

Weil sich beide Mannschaften sogleich ineinander verhaken, passiert in den gefährlichen Räumen wenig. Beinahe Eilmeldungsnatur hat deshalb: Tobias Schättin zerreist vom Schiedsrichter unbemerkt das Trikot von Dan Ndoye, der von Teammanagerin Melanie Huber nach 23 Minuten ein neues gereicht bekommt, ansonsten aber nie mehr in Erscheinung tritt.

Die Führung zwei Minuten später fällt aus dem Nichts, charakterisiert aber den Auftritt des FCB durchaus: Auch wenn er spielerisch keine Funken schlägt, agiert er ruhig, überlegt, baut über einen Rückpass auf Goalie Marwin Hitz neu auf, um dann über acht Stationen und auf den letzten Metern zügig und im Direktspiel die Lücke zu reissen.

Kade findet an der Strafraumgrenze Jean-Kévin Augustin, der sich mit seiner ganzen Wucht quasi durch zwei Winterthurer Verteidiger tankt und im Fallen trifft. Für den Franzosen ist es der dritte Treffer in der Liga, fast sieben Monate nach seiner Doublette gegen GC (5:1).

Die Sorglosigkeit mit der knappen Führung

Streckenweise kommt der FCB auf 75 Prozent Ballbesitz, aus dem herzlich wenig resultiert. Amdouni stempelt kurz nach Seitenwechsel ein, scheitert an Markus Kuster und stempelt auch gleich wieder aus. Es gibt eine ungewöhnlich hohe Zahl von Abseitssituationen, darunter zwei Basler Tore, die korrekterweise keine Anerkennung finden. Basel agiert ohne Nachdruck, segelt lange scheinbar sorglos an der knappen Führung entlang, kommt aber nie ernsthaft in Gefahr, weil die Winterthurer nicht beherzt genug sind.

«Das war zu wenig», sagt ihr Basler Captain Roman Buess. Ihr Trainer Bruno Berner vermisst jegliches Durchsetzungsvermögen und nennt das 2:0 in der 85. Minute «den Gnadenstoss»: Der eingewechselte, ewig seiner Form nachlaufende Liam Millar markiert den ersten Assist in der Liga in dieser Saison und freut sich unbändig darüber, ebenso wie Torschütze Bradley Fink, dem per Kopf das erste Tor unter Vogel gelingt.

Heiko Vogel gibt hinterher den Bedenkenträger, spricht davon, nicht zufrieden zu sein. «Wir können mehr, aber wir sind nicht ans Limit gegangen und haben nur das Nötigste gemacht. Zufrieden bin ich nur mit dem Ergebnis und mit meinen beiden Stürmern.»

Die Kritik ist aber auch ein bisschen geflunkert, denn man könnte es auch so betrachten: Der FCB hat unter dem Sportdirektortrainer Vogel ein weiteres Spiel für sich entschieden, das er vor noch nicht allzulanger Zeit mit Ansage noch vergeigt hätte.

Fans und Spieler peitschen sich für den Cup auf

Der FCB hat also keine unnötigen Körner verbrannt, das Pferd ist so hochgesprungen wie es musste, und wie sich Fans und Spieler nach Spielschluss aufgepeitscht haben, signalisierte deutlich, worauf es jetzt ankommt: auf den Cup-Halbfinal am Dienstag, ein prächtig gefülltes Haus (rund 25000 Tickets sind bereits weg) und eine offene Rechnung gegen die Young Boys.

«Voller Adrenalin», sagt Captain Taulant Xhaka, werde man die Berner empfangen. Und der FCB kann eine Geschichte weiterschreiben, denn in sechs Cup-Duellen seit 1941 hat er gegen YB auf eigenem Platz noch nie verloren.