Super League Den ersten Liga-Sieg im 2023 hat der FCB gefunden, einen neuen Trainer aber noch nicht Der FCB holt sich im Spiel 1 nach Alex Frei den ersten Liga-Sieg seit November. Derweil läuft die Trainersuche weiter. Alles deutet darauf hin, dass Heiko Vogel auch am Donnerstag in der Türkei auf der Bank sitzen wird.

Interimscoach Heiko Vogel klatscht mit Zeki Amdouni ab. Bild: freshfocus

Als das Spiel zu Ende ist, der erste Meisterschafts-Sieg des FC Basel in diesem Jahr Tatsache ist, dröhnt plötzlich ein Song durchs sich leerende Joggeli. «We are the Champions» lässt der neu-installierte Stadion-DJ spielen. Diesen Song, der in Basel zwischen 2010 und 2017 so oft gespielt wurde. Auch, nachdem der FCB 2012 unter Trainer Heiko Vogel den Meistertitel holte.

Jetzt durchbricht dieses Lied wieder die Kälte des Abends. Der FCB ist zwar mitnichten Meister oder dergleichen, aber an diesem Samstag fühlen sich auch drei Punkte unfassbar gut an. Es ist der erste Basler Vollerfolg in der Liga seit dem 9. November und dem 2:0 über den FC Luzern. Und dieser Sieg glückt im ersten Spiel unter Interims-Coach Heiko Vogel, der vom am Montag entlassenen Alex Frei übernommen hat.

Dass es gegen Sion klappt mit dem Sieg, danach sieht es anfänglich nicht aus. Vielmehr überkommt einen das Gefühl, dass man schon kennt, was sich hier abspielt: Der FCB beginnt besser, verzeichnet nach fünf Minuten eine Grosschance durch Andi Zeqiri, aber der Ball landet am Pfosten. Und obschon Basel spielbestimmend bleibt, ist es Sion, das in Führung geht.

Durchgezogen bis zum Schluss

Aber dieses Mal weiss der FCB um eine Reaktion. Zwar sieht auch Zeki Amdouni erst zwei Grosschancen von Sion-Keeper Lindner abgewehrt, aber der stete Tropfen höhlt am Ende den Stein. Amdouni lanciert Zeqiri mit einem wunderbaren Ball in die Tiefe, der umkurvt Lindner und gleicht aus. Die Herren Zeqiri und Amdouni sind es auch, die an den beiden weiteren Basler Toren grossen Anteil haben. Amdouni selbst erzielt das 2:1, weil er gedankenschnell den Abpraller seines ersten Versuchs verwertet. Und Zeqiri provoziert Lindners ungenaue Abwehr vor dem 3:1, wo Hugo Novoa richtig steht und sein Debüt-Tor für den FCB erzielt.

Novoas Leistung ist ein bisschen sinnbildlich für diese Basler Leistung. Denn nicht nur bei ihm, auch bei seinen Kollegen streuen sich anfangs immer wieder Unkonzentriertheiten ein, aber er verbeisst sich in die Partie, steigert sich kontinuierlich und vor allem: Er hört nicht auf.

Hatte man zuletzt manchmal den Eindruck, der FCB spielte nicht immer mit vollen 100 Prozent über die 90 Minuten, zieht das Team in der Partie gegen Sion voll durch. Es ist kein Zufriedenheitsgefühl, kein Annehmen eines Remis. Vielmehr dürften die Basler gar noch ein viertes Tor schiessen, «aber das wäre dann vielleicht zu viel des Guten gewesen», sagt Vogel nach dem Abpfiff.

Der Interimscoach spricht von einer mutigen Leistung, einem reifen Auftritt. Letzteres sei gerade in Anbetracht der Situation nicht selbstverständlich, «schliesslich geht das alles ja auch an einer Mannschaft nicht spurlos vorbei.»

In der Vorbereitung auf dieses Spiel hatte der FCB das Team abgeschottet, hinter verschlossenen Türen trainiert. Nach dem Spiel erklärt Vogel, wo er die Schrauben angesetzt hat:

«Es waren Kleinigkeiten. Ich habe ihnen beispielsweise gesagt, dass sie nicht erwarten dürfen, mit der ersten Chance belohnt zu werden. Dass sie weiter machen müssen, weil es vielleicht erst bei der fünften Chance klappt. Das hat ihnen vielleicht Ruhe gegeben.»

Wohl noch mit Vogel auf der Bank in der Türkei

Eine weitere Kleinigkeit, die Vogel verändert hat, ist taktischer Natur. Zwar verändert er die Startelf nur auf zwei Positionen, setzt aber auf ein 4-1-4-1 , in dem Andy Diouf etwas weiter vorne positioniert agiert und Zeki Amdouni etwas nach hinten gezogen wird. Ein Kniff, der funktioniert. Auch wenn es darum geht, Vogels Idee des früheren Gegenpressings umzusetzen. Was das System angeht, wolle man in Zukunft variabler sein, so Vogel.

Unter Alex Frei spielte das Team im vergangenen Jahr bevorzugterweise im 4-2-3-1, in diesem Jahr war es ein 4-4-2. Apropos Frei: Der wird an diesem Samstagabend von der Muttenzerkurve noch verabschiedet. «Zur falsche Ziit am richtige Ort. Dangge Alex», würdigen die Fans den früheren Stürmer und jetzigen Ex-Trainer.

Die Würdigung der Muttenzerkurve für Ex-Coach Alex Frei. Giuse Esposito / KEYSTONE

Wie lange System und Aufstellung noch von Vogel bestimmt werden, ist unklar. Am liebsten hätte der FCB vor dem Sion-Spiel den neuen Trainer präsentiert. Jetzt spricht aber vieles dafür, dass Vogel auch am Donnerstag gegen Trabzonspor noch als Trainer amten muss.

«Es sieht momentan danach aus, ja», bestätigt Vogel in seiner Funktion als Sportdirektor. Er stellt jedoch auch schnell klar: «Ich hoffe aber, dass wir uns dem nächsten Trainer nähern. Und der wird nicht Heiko Vogel heissen.» Von einem plötzlichen Reiz, wieder Trainer zu sein, will er nichts wissen.

Wichtig für den FCB ist neben der schnellen Trainersuche nun, dass das Team mit diesem Sieg nicht nur ein erstes Schrittchen gemacht hat, sondern dank dieser drei Punkte und den endlich gefallenen Toren vielleicht ein bisschen Ruhe hat – und endlich ein Erfolgserlebnis.