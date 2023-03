Super League Der FC Basel schiesst gegen St. Gallen spät das 1:1, ärgert sich aber vor allem über den VAR In der 24. Runde der Super League kommt der FC Basel gegen St. Gallen nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Ostschweizer gingen nach Basler VAR-Ärger in Führung. Andi Zeqiri traf kurz vor Schluss zum verdienten Ausgleich. Der führt dazu, dass St. Gallen weiter drei Punkte vor dem FCB in der Tabelle liegt.

22 Bilder 22 Bilder Zum vierten Mal in dieser Saison heisst es Basel gegen St. Gallen. Auswärts gab es in der Liga ein Unentschieden und im Cup einen Sieg. In Basel gewann der FCB 3:2. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Spiel: Zwischen den beiden Spielen gegen Slovan Bratislava empfängt Rotblau den FC St. Gallen im Joggeli, der im Kampf um den anvisierten zweiten Platz ein direkter Konkurrent ist. Nach dem aufregenden Cuperfolg vor eineinhalb Wochen erwarten die 22’635 Zuschauerinnen und Zuschauer im Joggeli ein nächstes Spektakel. Dieser Wunsch geht in der Startphase nicht in Erfüllung. Abgesehen von zwei Glanztaten von Marwin Hitz und einer Grosschance Dan Ndoyes passiert in der ersten halben Stunde nicht allzu viel. Anschliessend überschlagen sich die Ereignisse auf dem Rasen jedoch. Zeki Amdouni bejubelt die Führung, Fedayi San wird aber zum Bildschirm gebeten. Der Referee taxiert ein Stossen von Andy Diouf als Foul und nimmt den Treffer zurück. Basel lässt sich anschliessend nicht beirren und verpasst die Führung denkbar knapp: Andi Zeqiri scheitert kurz vor der Pause am Pfosten, im Nachschuss vergibt auch Sergio López aus bester Position.

Nach dem Seitenwechsel kann Rotblau die Intensität aus der ersten Halbzeit nicht mehr aufrechterhalten. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von López bringt Emmanuel Latte Lath die Führung in der 52. Minute alleine vor Marwin Hitz in trockene Tücher. Heiko Vogel wechselt anschliessend die gesamte Offensive aus. Die Basler beissen sich in der gegnerischen Platzhälfte fest, die grossen Chancen bleiben aber weiterhin aus. In der 82. Minute findet der in der Dreierkette als Innenverteidiger aufgestellte Riccardo Calafiori mit einem genialen Pass Andi Zeqiri. Die Brighton-Leihgabe sieht, dass Gäste-Torhüter Lawrence Ati Zigi seinen Kasten verlassen hat und trifft per Lob sehenswert zum Ausgleich.

In den Schlussminuten könnten beide Mannschaften den Deckel drauf machen. Da aber sowohl Willem Geubbels als auch Jean-Kevin Augustin knapp verpassen, gibt es keinen Gewinner im Joggeli. Da Luzern am früheren Nachmittag gegen Servette gewinnt, rutscht der FCB auf den sechsten Tabellenrang ab. Aufgrund der Niederlage der Genfer beträgt der Rückstand auf den zweiten Platz aber nur noch vier Punkte. Das nächste Liga-Spiel folgt am kommenden Sonntag gegen die Young Boys.

Der Beste: Es läuft die 94. Minute, Willem Geubbels kommt im Torraum zum Abschluss und Marwin Hitz hält mirakulös. Der Basler Schlussmann zeigt eine bärenstarke Partie und bügelt mehrere Male die Fehler seiner Vorderleute aus. Beim Gegentreffer ist er machtlos.

Das gab zu reden: Der Videoschiedsrichter in Volketswil verkommt ungewollt zum Hauptdarsteller der heutigen Partie. Dem Treffer von Amdouni ist ein Stossen von Diouf im Mittelfeld vorangegangen. Schiedsrichter Fedayi San sieht die Szene aus nächster Nähe und lässt weiterspielen. Anschliessend wird er vom VAR zum Videostudium gebeten. Das Vergehen von Diouf kann als Foul interpretiert werden, eine klare Fehlentscheidung ist dies aber nicht. Der gleichen Meinung ist auch Schiri-Experte Adrien Jaccottet, der den Eingriff des VAR als Fehlentscheid bezeichnet.