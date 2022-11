Super League Drei Punkte für Rang drei: Der FCB macht dank des Sieges in Luzern vier Plätze gut in der Tabelle Dank des 2:0 des FC Basel in Luzern gelingt ein Sprung in der Tabelle. Weil die Basler ein um ein Tor besseres Torverhältnis als St. Gallen haben, grüssen sie von Rang 3. Jetzt verbleibt nur noch ein Spiel in diesem Jahr.

Jubel über Tor Nummer eins von zwei bei den Spielern des FC Basel. Freshfocus

Es ist nicht so ganz der Tag des Andi Zeqiri. Erst wird bekannt, dass er es nicht in den Kader der Schweizer Nationalmannschaft für die WM geschafft hat (siehe unten), und dann bekommt er den zweiten Schlag ins Gesicht nur unmittelbar nach Anpfiff in Luzern.

Der Stürmer des FC Basel bleibt lange liegen, muss behandelt werden, kriegt einen Turban verpasst rund um die blutende Stelle am Kopf. Während das Spiel ruht, wird geprüft, ob Zeqiris zweiter Schlag ins Gesicht des Tages denn regelwidrig war. Der VAR in Volketswil sagt: Ja, gibt Penalty und Darian Males verwandelt diesen souverän in die untere rechte Ecke.

Andi Zeqiri mit neuem Look: Ein blauer Turban ziert sein Haupt nach einem frühen Foul an ihm. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Sechs Minuten sind da erst absolviert in diesem Nachholspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. Und für die Basler läuft es in die richtige Richtung. Sie sind anfänglich sehr präsent, angriffig. Aber eben einmal mehr nur für eine kurze Phase.

Die ersten Wackler schleichen sich früh ein. Zum Beispiel als Riccardo Calafiori in der 16. dilettantisch gegen Nicky Beloko den Ball vertändelt und Glück hat, dass Arnau Comas den Ball kurz vor der Linie klärt, nachdem Marwin Hitz bereits geschlagen gewesen wäre.

Lange das leider gewohnte Bild im Offensivspiel

Oder vier Minuten später, als Hitz sensationell reagiert und Mohamed Drägers Schuss noch an die Latte lenken kann. Luzern, das erst nicht ins Spiel kommt, ist plötzlich besser. Die Basler hingegen lassen sich weit in die eigene Hälfte drängen. Wieso, lässt sich nicht vollends erschliessen. Ebenso wie die Aufstellung ein paar Fragen aufwirft.

Zwar wechselt FCB-Coach Alex Frei nur drei Mal im Vergleich zum Sion-Spiel vom vergangenen Sonntag, dafür schiebt er die Spieler aber munter auf dem Rasen umher. Comas ist wieder im Abwehr-Zentrum, Andy Pelmard auf der Sechs, Taulant Xhaka gibt wieder den Rechtsverteidiger und Andy Diouf den Zehner.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist dann schnell erzählt und eine, die man aus so vielen Partien kennt. Der FCB steht hinten souverän – was wenig überrascht. Denn die Defensive ist die Basler Stärke dieses Halbjahres, welche sich auch darin ausdrückt, dass der FCB jenes Team ist, welches in der Super League am drittwenigsten Treffer kassiert hat.

Offensiv aber, da geht wie so oft viel zu wenig. Wieder fehlt die Kreativität, wieder mangelt es an Ideen auf den letzten 20 Metern. Coach Frei beschrieb am Tag vor dem Spiel noch ausführlich, was Spielintelligenz in eben dieser Zone ausmache, wie man Räume erkenne. Aber bei seinen Spielern ist da noch immer viel Verbesserungspotenzial auszumachen.

Die erste Basler Ecke erst in der 74. Minute

In der 74. Minute schafft es Andy Diouf dann doch einmal, FCL-Keeper Müller zu einer Parade zu zwingen. Das Resultat? Kein Tor, sondern die erste Ecke für die Basler: 16 Minuten vor Schluss. Nicht nur das macht deutlich, dass lange dünn ist, was der FCB in Richtung Tor anzubieten hat.

Weil aber auch Luzern nicht viel zustande bringt, kommt der FCB kurz vor Ende dann noch einmal zu zwei Chancen. Und obschon es nicht zum Spiel passt, schafft es der FCB, doch, einen zweiten Treffer zu erzielen. Bradley Fink, der in der 72. Minute eingewechselt wird, trifft gegen seinen Jugendverein. Er jubelt nicht, sondern macht eine fast schon entschuldigende Geste in Richtung des Luzerner Publikums.

Die Basler Fans hingegen feiern ihr Team etwas zu frenetisch. Ein Team, das dank genau dieses zweiten Treffers auf Platz 3 in der Tabelle springt. Denn so hat der FCB einen Treffer mehr als der FC St. Gallen, der bislang auf dem dritten Rang war. Der FCB macht also mit nur einem Sieg vier Ränge gut und springt von Platz 7 aufs Treppchen.

Wie wichtig dieser Sieg ist, zeigt die Reaktion von Alex Frei, der einen kloppschen Sprint der Linie entlang hinlegt. Und auch Marwin Hitz lässt sich zu einem Lauf bis über die Mittellinie weg hinreissen. Emotionen, die man beim sonst so ruhigen Keeper selten sieht.

Der erste Auswärtssieg in der Liga seit Ende August

Aber es ist auch erst der zweite Auswärtssieg der Basler in der Liga – etwas, was vielleicht erklärt, wieso man vor dieser Nachholpartie auf Rang 7 war. Zuletzt holte man auswärts Ende August im Letzigrund beim FCZ einen Dreier.

Der Letzigrund ist dann auch der letzte Schauplatz des Jahres. Dort trifft der FCB bei seiner Dernière im 2022 am Samstag auf die Grasshoppers.