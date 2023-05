Super League Der Klassiker gipfelt in schlechtem Witz, Tumulten und vier Platzverweisen Ein fataler Pfiff führt zur Basler 0:2-Niederlage gegen den FC Zürich, löst Rudelbildungen aus und unter dem Strich stehen vier Platzverweise, drei davon gegen eine völlig entgleiste Mannschaft des FCB.

Und dann auch noch Taulant Xhakas Entgleisung gegen Antonio Marchesano: Einer von vier Platzverweisen in einem Klassiker, der sich lange Zeit nicht anmerken liess, was noch alles in ihm steckt. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

83 Minuten lang war es ein Spiel, das auf das nächste Unentschieden hinauslief zwischen Basel und Zürich, wie schon beim letzten Aufeinandertreffen vor einem Monat (1:1) und wie bei der Nullnummer im Oktober. Vorteile hatte der FCB, gemessen an Ballbesitz und den wenigen klaren Chancen, aber nicht den letzten Nachdruck, und der FCZ spielte seiner Tabellensituation entsprechend.

Und dann brachen im St. Jakob-Park alle Dämme.

Ausgangspunkt war ein fieser Tritt von Nikola Boranijasevic gegen Jean-Kévin Augustin, was mit einiger Verzögerung mit einer gelben Karte quittiert wurde. Was sich an das Foul anschloss, war eine sogenannte Rudelbildung vom Feinsten, an deren Ende weitere Karten gezückt wurden. Kasim Adams sah Rot, weil er Fidan Aliti den Ellbogen an den Kopf stiess.

Damit war die Stimmung in einem bis dahin von beiden Seiten kontrolliert geführten Klassiker auf traditionelle Temperatur hochgekocht, aber der Siedepunkt noch nicht erreicht.

Ein Elfmeter, der keiner ist, legt die Nerven frei

Nach dem Elfmeterpfiff von Alessandro Dudic gegen Michael Lang nur drei Minuten später lagen die Nerven endgültig blank. Der 34-jährige Unparteiische, der seit 2018 auf höchster Ebene pfeift, taxierte in seinem 52. Super-League-Einsatz einen Kontakt zwischen Lang und Bledian Krasniqi als Foul. Dudic stand nahe und gut zur Szene – und lag dennoch falsch. Es war, das legen diverse Kameraeinstellungen nahe, eine Schwalbe, ein gesuchtes Foul, wie man das nennt. Es war ein Witz.

Das gesuchte Foul des Bledian Krasniqi: Michael Lang kann nicht mehr tun, als nichts zu tun – und wird dennoch mit einem Penaltypfiff bestraft. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Roko Simic verwandelte den Penalty zur Zürcher Führung in der 91. Minute, und es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Ifeanyi Mathew gegen entblösste Basler zum 0:2 traf. Als FCB-Trainer Heiko Vogel («Bin frustriert») sich einigermassen gesammelt hatte, meinte er zum Schiedsrichter, zum Elfmeterpfiff, zu einem nicht gegebenen Penalty (76. Minute – Cheick Conde gegen Hugo Novoa) und das Nichteingreifen des VAR lediglich: «Keine Antwort dazu, sonst bin ich die nächsten 50 Jahre gesperrt.»

Was sich – die Spieluhr stand inzwischen auf der 96. Minute – im Joggeli abspielte, ist mit Tumulten unzureichend beschrieben. Eine Tätlichkeit von Taulant Xhaka gegen Antonio Marchesano führte in der Folge zu drei weiteren Platzverweisen: für Wouter Burger, für Mirlind Kryeziu, der als Spieler auf der Bank nicht an sich halten konnte, und schliesslich auch für Xhaka. Den beorderte Dudic – die Uhr stand bei Minute 102 – zurück aus den Katakomben aufs Spielfeld, um eine gelb-rote Karte in eine direkt rote umzuwandeln.

Telegramm FC Basel - FC Zürich 0:2 (0:0) St. Jakob-Park. – 27 295 Zuschauer. – SR: Alessandro Dudic. – Tore: 91. Simic (Foulpenalty), 94. Mathew 0:2 (Marchesano).



Basel: Hitz; Lang, Adams, López (45. Augustin); Ndoye (71. Novoa), Xhaka, Burger, Millar; Amdouni, Zeqiri (71. Fink), Males.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Aliti; Boranijasevic, Mathew, Conde, Guerrero; Marchesano; Ligue (54. Krasniqi), Rohner (79. Simic).



Bemerkungen: Basel ohne Diouf (gesperrt), Comas, Frei, Pelmard, Calafiori (verletzt), Adjetej, Vogel, Séne, Akalé (ohne Aufgebot). Zürich ohne Dzemaili, Santini, Tosin (verletzt) – Rote Karten: 85. Adams, 97. Kryeziu, 97. Burger, 102. Xhaka (alle für Tätlichkeiten). – Verwarnungen: 14. Aliti (Foul), 56. Xhaka (Foul), 76. Kamberi (Foul), 81. Guerrero (Unsportlichkeit), 85. Boranijasevic (Foul), Katic (Unsportlichkeit), Augustin (Unsportlichkeit), 88. Vogel (Trainer FCB, im nächsten Spiel gesperrt), 91. Simic.

Das alles hatte nichts mehr mit dem bis dahin abgeklärten Auftritt der Basler zu tun. Da entglitt einer Mannschaft, ihrem Anführer Taulant Xaka zuvorderst, die Kontrolle über sich selbst.

Niederschmetternde Bilanz aus FCB-Sicht

«Ich habe Verständnis für Emotionen, aber es muss im Rahmen bleiben», sagt Vogel zu den beschämenden Entgleisungen, «Emotionen müssen so kanalisiert werden, dass sie zum Erfolg führen.»

Der Captain des Erzrivalen spielt heute nicht: Blerim Dzemaili klagt über muskuläre Probleme, ist aber trotzdem in Basel mit dabei. Es dürfte das letzte Gastspiel sein, da Dzemaili seine Karriere im Sommer wohl beenden wird. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Bilanz ist aus Basler Sicht niederschmetternd: Statt Boden auf Platz 2 gutzumachen, beträgt der Rückstand jetzt sechs Punkte. Die drei Platzverweise werden zu strengen Urteilen und langen Sperren führen und die Ambitionen in den letzten vier Runden torpedieren. Da dürfte noch einigermassen verschmerzbar sein, dass Vogel stellvertretend für das Benehmen seiner Bank die vierte Verwarnung kassierte und somit in St. Gallen gesperrt ist.

Zu allem Überfluss verletzte sich Sergio López so schwer am linken Knöchel, dass er noch vor der Pause ausgewechselt werden musste. «Ich werden heute noch zwei Kerzen dafür aufstellen, dass Andy Pelmard und Riccardo Calafiori am Donnerstag einsatzfähig sind», meinte Vogel noch. Innehalten und in sich gehen scheint durchaus angeraten.