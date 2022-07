Super League Ein schwacher FC Basel kommt gegen Aufsteiger Winterthur nur zu einem 1:1 Ein Saisonauftakt auswärts beim Aufsteiger ist nicht einfach. Das musste auch der FC Basel am Samstagabend erfahren, als er gegen ein Winterthur auf Augenhöhe nur zu einem 1:1 kam und am Schluss sogar noch Glück hat, dass er nicht verliert.

22 Bilder 22 Bilder Aufwärmen vor der Sirup Kurve, wo die jüngsten Winti-Fans sitzen, gehört zum ersten Mal auch zur Super League dazu. Andy Mueller/freshfocus

Das Spiel:

So hat sich der FC Basel den Start in die neue Saison sicher nicht vorgestellt. Nach einem Katastrophen-Pass in den Lauf von Gegner Samir Ramizi von Fabian Frei geht der FCB schon in der dritten Minute in Rückstand. Auch in der Folge ist das Spiel von Fehlern des FCB geprägt und Winterthur hätte durchaus auch ein zweites Tor erzielen können, doch das fällt nicht. Auch der FCB hat vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten durch Noah Katterbach, der nach seinem Lattenschuss später verletzt ausgewechselt werden musste, und Zeki Amdouni, der den Ball nach einem Abstauber frei stehend nicht richtig trifft. Doch die Pausenführung für den Aufsteiger geht in Ordnung.

Auch nach dem Seitenwechsel ist Winterthur das bessere, weil aufsässigere Team in einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen und gelben Karten. Der Ausgleich durch Wouter Burger fällt in der 70. Minute mit dem ersten schön vorgetragenen Angriff der Basler. Im Anschluss drängen beide Teams auf die Entscheidung, doch nur Winterthur hat noch eine Grosschance. Weil Michael Lang aber den Schuss aufs leere Tor von Di Giusto noch abgrätscht, bleibt es am Ende beim 1:1.

Der Beste:

Beim FC Basel ragt eigentlich keiner wirklich heraus, da kein Spieler ohne Fehler bleibt. Wegen seines Ausgleichs, und weil das der erste Treffer überhaupt von Wouter Burger für den FC Basel ist, bekommt der Holländer aber diese Auszeichnung.

Das gab zu reden:

Darian Males spielte anstelle von Taulant Xhaka. Dabei hätte noch ein zweikampfstarker Spieler mehr dem FCB-Mittelfeld sicherlich auch gut zu Gesicht gestanden. Doch Xhaka schmorte über die kompletten 90 Minuten auf der Bank. «Es geht nicht gegen den Spieler, sondern um die Sache. Wir stellen so auf, dass wir das Spiel bestmöglichst angehen können. Das wird aber am Donnerstag schon wieder anders sein. Es gibt bei uns keine A-Elf», erklärte Alex Frei.