Super League Ein lausiger Klassiker als Sinnbild für das Schneckenrennen hinter YB Nicht weiter der Rede wert war das 1:1 zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel, für den gilt: Nach dem müden Klassiker ist vor der Herausforderung im Europacup gegen Nizza.

Nicht zum Zugucken: FCB-Trainer Heiko Vogel im Letzigrund als Sinnbild für einen Klassiker, der nicht weiter der Rede wert ist. Bild: Freshfocus

Es werden nur schon ein paar Sequenzen vom Samstagabend reichen, um den FC Basel auf die nötige Betriebstemperatur für den Europacup-Viertelfinal zu bringen. Keine Szenen vom sogenannten Klassiker im Letzigrund, der ein Super-League-Spiel auf ziemlich lausigem Level zum Vorschein kommen liess. Beileibe nicht.

Nein, Heiko Vogel muss seinen Spielern nur zeigen, wie OGC Nizza eine Stunde nach Abpfiff im Letzigrund dem grossen PSG an der Côte d’Azur die Hölle heiss machte, wie mehrfach der Ausgleich in der Luft lag, ehe Sergio Ramos in bekannter Haudegen-Manier zum entscheidenden 0:2 einschädelte.

Und schon wird sich in Reihen der Basler jenes Gefühl einstellen, dass sie in dieser Kampagne schon über manche Hürde getragen hat: dass sie es besser können, besser jedenfalls als bei diesem müden 1:1 gegen den FCZ.

Telegramm FC Zürich – FC Basel 1:1 (1:1) Letzigrund. – 19’451 Zuschauer. – SR Lukas Fähndrich. – Tore: 19. Lopez 0:1 (Augustin), 26. Conde 1:1 (Marchesano). FC Zürich: Brecher; Hornschuh (59. Rohner, 68. Hodza), Katic, Kamberi; Mathew; Boranijasevic, Conde, Dzemaili (68. Krasniqi), Aliti; Okita (87. Simic), Marchesano (87. Ligue). FC Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori (37. Adams); Kade (46. Ndoye), Xhaka, Burger (81. Diouf), Lopez; Males, Augustin (69. Amdouni); Fink (46. Zeqiri). Bemerkungen: FCZ ohne Omeragic (gesperrt), Guerrero, Tosin, Santini (verletzt). FCB ohne Comas, Frei (verletzt). ‑ Verwarnungen: 23. Kamberi (Foul), 74. Ndoye (Foul), 82. Hodza (Foul), 83. Mathew (Foul). – 80. Lattentreffer Okita.

Mit dem elften Unentschieden hat der FC Basel die 27. Runde und damit das dritte Quartal der Meisterschaft abgeschlossen. Nicht mehr weit entfernt vom Remis-Rekord aus der Vorsaison, als der FCB nicht weniger als 17 Mal die Punkte teilte.

Die Aufarbeitung: Unterhaltsamer als das Dargebotene

Mit zum besten an diesem Samstagabend in Zürich ‑ mit dem aus Basler Perspektive einsamen fussballerischen Höhepunkt beim von Jean-Kévin Augustin präzise vorbereiteten und von Geburtstagskind Sergio Lopez flink und nervenstark vollendeten Angriff zum 0:1 (19. Minute) ‑ gehörte die Aufarbeitung. Ohne Blatt vor dem Mund und unterhaltsamer als das Dargebotene.

Wouter Burger im Luftduell gegen Cheick Conde. Bild: Freshfocus

Erst sprach unten im Stadionbauch Marwin Hitz Klartext, verbreitete für den Donnerstag aber auch eine Prise Zuversicht. Dann liess sich im Mediensaal Heiko Vogel bitten, um schon mit seinem Einstiegssatz samt tiefem Seufzer tief blicken zu lassen: «Muss ich anfangen?» fragte er rhetorisch, um ohne Umschweife zum Urteil zu kommen, nicht zufrieden zu sein.

Zu diesem Missvergnügen gehörte einiges: «Wir haben gut angefangen, schenken dann das 1:1 her. Dann war das Spiel relativ ereignisarm, wir hatten mehr Ballbesitz, aber ohne zwingend zu sein. Dann ging es in der zweiten Halbzeit so weiter, das Spiel ist dahingeplätschert, wir haben den Gegner mit eigenen Fehlern zurück in Spiel gebracht, es gab brenzlige Situationen, und zum Schluss hatten wir noch zwei Grosschancen.» Ob das schon einen Sieg verdient gehabt hätte, fragte er um die Antwort lakonisch selbst zu geben: «Weiss ich nicht, aber wir haben sie ja eh nicht gemacht.»

Taulant Xhaka hat «den FCZ selten so schlecht erlebt»

Was Vogel «fairerweise» noch in Zürich zurücklassen wollte, war die Erinnerung an seine erste Zeit als FCB-Trainer: «Ich habe schon andere, intensivere Spiele gegen den FCZ gesehen, aber dazu gehören immer zwei Mannschaften. Und für meine gilt: Wir können besser spielen.»

Aus noch reicherem Erfahrungsschatz in der Klassikergeschichte kann Taulant Xhaka schöpfen, und der FCB-Captain urteilte genauso dezidiert, sowohl über den Gegner, wie über sich und sein Team: «Nichts gegen Zürich, aber so schlecht habe ich sie selten erlebt – und wir sind nicht in der Lage gewesen zu gewinnen. In meinen Augen ist der Punkt ist zu wenig.»

Unterm Strich war die Partie ein Abbild dessen, wo die Teams in der Liga stehen, ungeachtet des sachten Aufwärtstrends der Basler und Vogel und der respektablen Bilanz der Zürcher, die unter Trainer Bo Hendriksen in der Zwischenrechnung seit Jahresbeginn Zweiter sind mit 18 Punkten (Basel: 14).

Keine Stricke zerrissen: Andi Zeqiri als Sinnbild Nummer 2 für das Spiel in Zürich. Bild: Keystone

Hinter YB findet statt ein Schneckenrennen statt, das so zäh verläuft, dass es handkehrum so etwas wie Spannung erzeugt, wer denn nun auf den internationalen Rängen abschliesst. Selbst der FCZ ist in seiner postmeisterlichen Saison nur zwei Siege von einem Platz an der Sonne entfernt. Allerdings der Barrage noch näher.

Und während unter dem Eindruck der Ausschreitungen in Basel am Dienstag zuvor und den einschneidenden Konsequenzen die mitgereisten FCB-Fans einen gesitteten Besuch hinter sich brachten, richtet die Mannschaft nach einem freien Ostersonntag ihren Blick auf Nizza. Und einen Opponenten, der sich nach 14 Spielen ohne Niederlage der Brillanz eines Lionel Messi beugen musste.