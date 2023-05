Super League Nach dem 1:6 in St. Gallen: Der FC Basel tanzt auf der Rasierklinge Mit einer abenteuerlichen Aufstellung erlebt der FCB ein Debakel in der Ostschweiz. Die Fallhöhe zwischen Triumph in der Conference League und dem Abschmieren in der Liga ist schwindelerregend.

Der FCB in Auflösung: Jeremy Guillemenots perfekter Freistoss stand am Anfang eines desaströsen Nachmittags in St. Gallen. Fabian Frei, Bradley Fink und Andi Zeqiri haben das Nachsehen. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Hatte man wirklich etwas anderes erwartet? War davon auszugehen, dass der FC Basel seine schwarze Serie ausgerechnet jetzt durchbrechen würde? Nur zwei seiner 15 Liga-Spiele im Anschluss an einen Europacup-Donnerstag hat er schliesslich gewinnen können. Mit der Aufstellung im Kybunpark in der Hand war am Sonntag klar: Das kann nicht gutgehen.

Mit einer abenteuerlichen Startelf versuchte der FCB zwischen den beiden grössten Spielen der Saison, denen ein noch grösseres folgen soll, beim FC St. Gallen etwas zu holen. Es war eine Art Radikal-Rotation mit neun Änderungen im Vergleich zum Donnerstag in Florenz.

Telegramm FC St. Gallen - FC Basel 6:1 (3:09 St. Gallen - Basel 6:1 (3:0) Kybunpark. – 18 846 Zuschauer. – SR: Luca Cibelli. – Tore: 22. Guillemenot 1:0, 24. Görtler 2:0 (von Moos), 36. Quintilla 3:0 (Guillemenot), 52. Latte Lath 4:0 (Quintilla), 54. Zeqiri 4:1 (Frei), 63. Latte Lath 5:1 (von Moos), 91. Geubbels 6:1.



St. Gallen: Zigi; Sutter (85. Stillhart), Stergiou, Maglica, Kempter (68. Schmidt); Görtler, Quintilla, Witzig; von Moos (68. Ndombasi), Latte Lath (68. Geubbels), Guillemenot (74. Karlen).

Basel: Salvi; Lang, Frei (60. Onyegbule), Akahomen; Essiam (46. Pelmard); Kade (46. Ndoye), Males (60. Augustin), Diouf, Millar; Fink (46. Amdouni), Zeqiri.



Bemerkungen: St. Gallen ohne Vallci, Jacovic (gesperrt), Münst, Guidotti (verletzt). Basel ohne Trainer Vogel (gesperrt), Xhaka, Adams, Burger (gesperrt), Hitz, Calafiori (geschont), López, Adjetey (verletzt), Comas (rekonvaleszent), Akalé (U21), Vogel, Sène (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 34. Millar (Reklamieren; im nächsten Spiel gesperrt), 45. Males (Foul), 92. Geubbels (Trikotausziehen). – Frei nach der Pause im Mittelfeld.

Geschuldet war das einerseits drei gesperrten Leistungsträgern (Xhaka, Burger, Adams), zum anderen der Entscheidung des ebenso gesperrten Trainers Heiko Vogel mit Davide Callà und den anderen Assistenten, einem Grossteil der Mannschaft im 57. Pflichtspiel der Saison Schonung aufzuerlegen für den Showdown gegen die Fiorentina am kommenden Donnerstag.

Mission Impossible mit 15- und 16-Jährigen

So stand ein 15-Jähriger Startelfdebütant (Marvin Akahomen) in der Innenverteidigung, Fabian Frei machte nach seinem Bandscheibenvorfall den ersten Ernstkampf, Emmanuel Essiam hat zuvor gerade einmal 107 Minuten in der ersten Mannschaft gespielt und im weiteren Verlauf gab es auch für den 16-jährigen Adriano Onyegbule die Premiere im Fanion-Team.

Unter diesen Umständen wurde dieses Kräftemessen zu einer Mission Impossible.

Bevorteilt wurde der FCB auch in diesem Spiel nicht. Der Freistoss-Pfiff gegen Liam Millar vor dem 0:3 war ungerechtfertigt, fällt jedoch nicht gross ins Gewicht, weil es am diskussionslos verdienten Sieg der St. Galler nichts zu rütteln gibt. Sie schossen ihre Treffer aus drei stehenden Bällen und nutzten noch nicht einmal alle Unzulänglichkeiten der zusammenhanglosen und kämpferisch ungenügenden Basler aus.

15 Bilder 15 Bilder Der FCB in seinen rot-blauen Heimtrikots schickt eine stark durchrotierte Mannschaft aufs Feld. Mit der langen Verletzten- und Gesperrtenliste ergab dies ein Startelf-Debüt für den 15-jährigen Marvin Akahomen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Callà warb nach Spiel etwas schüchtern für Verständnis («Es ist nicht einfach, den Spagat zu schaffen») und sprach davon, er und der restliche Trainerstaff würden diese schmerzhafte Niederlage «auf unsere Kappe» nehmen.

Er deutete allerdings auch an, wo die Prioritäten liegen, ohne dies auch so zu benennen: «Wir würden es wieder so machen.» Sprich: Schon mit der Aufstellung in Kauf zu nehmen, wenig Aussichten auf Punkte für das Wohl in der Liga zu haben. Da klingt es wie eine Durchhalteparole, wenn Callà sagt: «Uns ist bewusst, dass wir liefern müssen. Wir werden alles reinwerfen, um den Schlussspurt erfolgreich zu gestalten.»

Die Ostschweizer beenden mit dem höchsten Sieg gegen Basel überhaupt – in einer Historie, die bis auf 1935 zurückgeht! – ihre aktuelle Resultatskrise von elf Spielen ohne Sieg, stellen damit sicher, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und rücken dem FC Basel in der Tabelle sogar auf die Pelle.

Schwindelnde Fallhöhe zwischen Triumph

Für den vergrössert sich die Fallhöhe schwindelerregend zwischen Triumph in der Conference League und Platz 6 (oder noch schlechter) in der Liga. Ein negatives Torverhältnis hat er sich mit dem Debakel in St. Gallen obendrein eingebrockt, und bei den Vertretern in der Teppichetage wird es schlaflose Nächte geben.

Basler Leiden: FCB-Sportdirektortrainer Heiko Vogel (Mitte) und Präsident David Degen (rechts) im Kybunpark. Links Teammanager Pasacal Naef. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Erst vergangene Woche hat Klubchef David Degen zu verstehen gegeben, dass er «Angst» habe, dass sein FCB nächste Saison international nicht vertreten sein wird. Das kann sich der FC Basel vom Renommée und Marktwert seiner Spieler nicht leisten, vor allem wirtschaftlich wirkt dieses Szenario inzwischen wie eine mächtige Drohkulisse.

Die letzten Spiele der Saison werden so zu einem Tanz auf der Rasierklinge.