Super League Niederlage im Mauermodus: Warum der FC Basel beim 0:3 in Bern keine Chance hatte Der FC Basel wird in der 25. Runde der Super League in Bern an die Wand gespielt, verliert dank drei späten Toren von Cedric Itten 0:3 und beklagt Verletzte.

Interimstrainer Heiko Vogel erklärt vor dem Spiel, dass die Regeneration nach so einem Erlebnis, wie es der FCB am Donnerstag in Bratislava hatte, leichter falle. In der Startelf überrascht er mit Adams im defensiven Mittelfeld.

In der 62. Minute zückt YB-Trainer Raphael Wicky einen Joker, der die Partie entscheidet. Cedric Itten betritt im 125-Jahr-Jubiläumsspiel das ausverkaufte Wankdorf. Der Stürmer, der in Basel ausgebildet und aussortiert wurde und unterdessen bei YB mit Jean-Pierre Nsame, Meschack Elia und Joel Monteiro, ein «Team im Team» bildet, wie es Wicky nennt. Der YB-Trainer hat vor der Saison klargemacht, dass meist nur zwei der vier Stürmer spielen können. Aber alle nur erfolgreich seien, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und das funktioniert auch am Sonntag. Nsame geht, Itten kommt und mit ihm die Tore.

In der 76. Minute staubt der 26-Jährige ab, nachdem FCB-Goalie Marwin Hitz einen Ugrinic-Schuss nicht festhalten konnte. In der 80. Minute verwandelt er einen Elfmeter (hoch in die Mitte), nachdem Hitz Elia zu Fall gebracht hatte und in der 89. Minute steigt im Duell mit Michael Lang nach einer Flanke von Christian Fassnacht nur Itten hoch und bejubelt kurz darauf seinen lupenreinen Hattrick.

Das Telegramm Bern – Basel 3:0 (0:0) Wankdorf. – 31’500 Zuschauer – SR: Lukas Fähndrich. – Tore: 76. Itten 1:0 (Ugrinic). 80. Itten 2:0 (Foulpenalty). 90. Itten 3:0. Bern: Racioppi; Blum, Lustenberger (62. Amenda), Zesiger, Garcia; Lauper; Fassnacht, Imeri (62. Ugrinic); Rieder (91. Niasse); Elia (82. Monteiro), Nsame (62. Itten). Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Adams, Diouf; Ndoye (81. Novoa), Males (46. Millar), Amdouni (64. Augustin), López (81. Kade); Zeqiri (14. Fink). Bemerkungen: Bern ohne Benito, Camara, Rüegg, von Ballmoos und Zbinden (alle verletzt). Basel ohne Comas, Frei (beide verletzt) und Burger (gesperrt). – Verwarnungen: 50. Calafiori. 57. Lustenberger. 78. Garcia. 79. Hitz (alle Foul). 91. Zesiger (Reklamieren). – 14. Zeqiri verletzt ausgeschieden. 36. Hitz hält Penalty von Nsame.

«Das ist eine grosse Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen, kamen aber nie hinten raus», bilanziert Bradley Fink, der schon nach 14 Minuten den am Knöchel verletzten Andi Zeqiri ersetzte. Nach dem Penalty-Triumph von Bratislava kommt der FCB in Bern nie zu seinem zuletzt starken Ballbesitzfussball. Zwar geht der Plan, tief zu stehen und YB keine Räume zu geben, zunächst auf. Allerdings nur, weil Hitz in den ersten 75 Minuten eine grossartige Leistung zeigt.

Der laut Vogel trotz seiner Patzer vor den ersten beiden YB-Toren als «bester Torwart der Liga» gehuldigte FCB-Goalie pariert mit dem Fuss gegen Kastriot Imeri (16.), mit der Hand einen schwach geschossenen Elfmeter von Nsame (36.) und gegen Elia (39.) entscheidet er auch ein Eins-gegen-Eins für sich.

Die grüne Mauer hält YB nicht ewig auf

Auf die grüne Mauer im FCB-Tor angesprochen, sagt Fabian Rieder, der einst beim FCB-Partnerklub Solothurn ausgebildet wurde, aber den Baslern durch die Lappen ging: «Es zeichnet uns aus, dass wir den Kopf nach den vergebenen Chancen nicht hängen liessen.»

Auch nach der Pause hext Hitz mit Brust und beiden Händen weitere YB-Chancen weg, ehe das Glück aufgebraucht ist und er in der YB-Viertelstunde zum Schluss doch noch dreimal hinter sich greifen muss. Vogel bilanziert: «Heute war nicht viel mehr drin. Mit der kämpferischen Leistung bin ich zufrieden. Aber den Ballbesitzfussball, der uns auszeichnet, konnten wir zu keiner Phase zeigen.» Später gibt der Interimstrainer, der die Saison wohl auch nach der Länderspielpause zu Ende coachen wird, zu: «Der Tank war leer. Mehr war heute nicht drin.»

Der Tank ist leer, die Verschnaufpause nur kurz

Unter Belastungssteuerung fiel auch das Experiment mit Kasim Adams im defensiven Mittelfeld, der in Bratislava noch auf der Bank sass und am Sonntag an alter Wirkungsstätte auf ungewohnter Position agierte. Im elften Spiel seit der Entlassung von Alex Frei geht der FCB zum zweiten Mal als Verlierer vom Platz und er bleibt auch erstmals seit acht Spielen torlos, weil Liam Millars Schuss kurz vor Schluss noch auf der Linie von Cedric Zesiger geklärt wird.

Mit 23 Punkten Rückstand auf YB und fünf auf den Zweiten Servette geht der FC Basel jetzt in die Länderpause. Dort gilt es die Akkus wieder aufzuladen und sich zu kurieren, denn neben Zeqiri mussten in Bern auch Darian Males und Hugo Novoa verletzt ausgewechselt werden. Letzterer nur Sekunden nach seiner Einwechslung. «Durchschnaufen», nennt Vogel das. Denn im Anschluss warten schon wieder neun englische Wochen.