Super League Von wegen Restart: Beim FC Basel brennt nach der Niederlage der Baum - aber es lodert kein Feuer Gegen den Aufsteiger Yverdon wollte der FC Basel wieder in die Spur finden. Stattdessen kassiert er eine völlig verdiente 2:3-Pleite.

Der Eine erklärt sich bei den Fans, der Andere hadert: Marwin Hitz und Taulant Xhaka nach dem Schlusspfiff.

Ein Restart. Eine Chance, in die richtige Spur zu kommen. Das sollte die Partie in Yverdon für den FC Basel werden. Sollte. Die Realität aber ist eine andere. Der FC Basel verliert auch gegen den Aufsteiger. 2:3 heisst es am Ende – und Platz 11 in der Tabelle. Es ist ein Sonntag zum Vergessen für die Basler, die sich diese Niederlage jedoch absolut verdient haben.

«Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Und von uns war es in allen Belangen zu wenig. Ich wüsste nicht, was ich herauspicken würde, wenn ich müsste, weil so viel schlecht war», sagt Mohamed Dräger nach dem Spiel sehr deutlich.

Der Rechtsverteidiger könnte jedoch bei sich beginnen, steht er doch am Ursprung der Basler Niederlage. In der 12. Minute kann Dräger einen Ball nicht annehmen, verliert ihn genau so wie das Sprintduell mit Varol Tasar, der schliesslich den Ball in der kurzen Ecke unterbringt. Das Stade Municipal tobt, die Stimmung im ersten Super-League-Heimspiel Yverdons seit dem Aufstieg ist lanciert.

Was danach folgt ist keine Reaktion des FCB, sondern weitere Probleme, überhaupt ins Spiel zu kommen. In der 17. Minute erzielt Yverdon gar das 2:0, welches jedoch wegen Offside aberkannt wird. Die Basler, die eigentlich in der vergangenen Woche den Fokus auf die defensive Stabilität gelegt hatten, schwimmen.

Vierzehn Gegentore und vierzehn verlorene Punkte

Völlig aus dem Nichts kann Maurice Malone in der 27. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zwar ausgleichen, aber Dräger hat Recht wenn er sagt: «Wir hätten zur Pause 0:3 oder 0:4 hinten liegen können.» Und auch Sportdirektor Heiko Vogel wählt zur Pause mehr als deutliche Worte: «Bei der ersten Halbzeit bin ich ausschliesslich mit dem Resultat zufrieden.»

Doch statt in der Pause aufzuwachen, hat der FCB nur 36 Sekunden nach Wiederanpfiff unfassbar Glück, dass er sich nicht gleich das zweite Tor fängt. Das tut er dann jedoch eine Minute später. Nach einer kurz gespielten Ecke findet eine Flanke den Kopf von Liziero, der ungehindert und perfekt einnickt.

Bei Basel brennt der Baum, aber es lodert kein Feuer. Die Basler pressen kaum, schaffen es nicht, sich in diese Partie zu krallen. «Wir haben die Chancen nicht genutzt, uns zurückzukämpfen. Aber das hat halt auch mit dem Glück des Tüchtigen zu tun», sagt Dräger und damit zwischen den Zeilen, dass der FCB sich ein Comeback auch nicht verdient hätte.

Denn vom FCB kommt schlicht zu wenig. Klar, Renato Veiga hat in der 55. Minute und von der Mittellinie die Chance auf ein neuerliches Traumtor. Aber sonst? Zwischenzeitlich feiern die Heimfans jeden Ballkontakt ihres Teams. Eine Demütigung des FCB.

Es ist ein sehr, sehr schwacher Auftritt, bei dem sich die Basler erneut nach einem Standard auch noch ein drittes Tor fangen. Der Penalty zum 2:3 durch Jean-Kévin Augustin bringt nichts ausser Resultatkosmetik. Eine Erklärung für die Niederlage, vor allem aber für die Art und Weise des Auftritts, hat Trainer Timo Schutz nach der Partie nicht.

Er habe das, gerade nach den drei guten Trainingswochen seit dem letzten Liga-Spiel, nicht kommen sehen. «Ich hätte mir mehr Struktur, Klarheit und Ruhe mit dem Ball gewünscht. Und mehr Passschärfe. Stattdessen haben wir die entscheidenden Zweikämpfe verloren, insbesondere in der eigenen Box», fasst er den Auftritt seines Teams zusammen.

Es ist ein neuerlicher, schwerer Rückschlag für den FCB, der jetzt schon 14 (!) Gegentore in sechs Spielen kassiert hat. Negativrekord für die Basler, natürlich. Und die nun mit mickrigen vier Punkten auf dem zweitletzten Tabellenplatz stehen. Vierzehn Punkte haben sie seit Beginn der Saison schon verloren. Es sind unglaubliche Zahlen. Und auch Zahlen, die nicht nur damit erklärt werden können, dass der FCB einen grossen Umbruch hinter sich hat. Yverdon hatte ebenfalls 17 Mutationen – und spielte als Einheit und beeindruckend kompakt.

Vielleicht ist es für den FCB gut, dass es bereits am Donnerstag gegen Luzern weiter geht. Bis dann hat man sich vielleicht wieder aufgerappelt. Gegen die Innerschweizer ist punkten Pflicht. Das wissen auch die Spieler, als sie wie geschlagene Hunde in Yverdon von dannen ziehen.