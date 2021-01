Svetlana Hütten ist wieder Cheftrainerin am NKL

Nach zweieinhalb Jahren wiederholt sich dieses Szenario mit den gleichen Personen. Svetlana Hütten hatte seit August 2008 während zehn Jahren dem regionalen Leistungszentrums (RLZ) Liestal im Bereich Trampolin den Stempel aufgedrückt. Zuletzt gab es unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit zwischen ihr und den beiden Cheftrainern des Schweizerischen Turnverbandes (STV). Das bisherige Vertrauen war gegenseitig nicht mehr vorhanden und führte schliesslich zu ihrem Rücktritt per Ende Juli 2018.

Svetlana Hütten hatte frühzeitig mit ihrem Wunschkandidaten Jörg Hohenstein Kontakt aufgenommen und ihn animiert, ihre Nachfolge anzutreten. «Das Angebot kam zur richtigen Zeit, da ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war», antwortete der damalige Landestrainer im hessischen Bundesstützpunkt Frankfurt am Main.

Familiäre Gründe waren der Hauptgrund für die Kündigung

Die Zeit als Cheftrainer im Leistungsbereich Trampolin am NKL war für den 54-jährigen Deutschen in den letzten Monaten sehr geprägt durch die Corona-Pandemie. Sämtliche Wettkämpfe wurden abgesagt und er hat es trotzdem verstanden, die Athletinnen und Athleten bei Laune zu halten und auf Ziele hinzuarbeiten. Unter seiner Leitung haben sich vor allem ältere Athletinnen und Athleten in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln können. Auf diese wertvollen Erfahrungen haben diese Sportlerinnen und Sportler auch bei der Verabschiedung hingewiesen.

Familiäre Gründe sind ausschlaggebend gewesen, dass der erfahrene Trampolintrainer an seinen früheren Arbeitsort zurückkehrt. Ein Nachzug seiner Frau und den beiden schulpflichtigen Töchtern in die Schweiz konnte nicht vollzogen werden. Jörg Hohenstein versprach aber, dass dies kein Abschied für immer sein wird. Sowohl aus Sicht des NKL als auch von ihm selbst gibt es Bestrebungen, die guten Verbindungen auch in Zukunft weiter aufrecht zu erhalten und zu nutzen.

Nun kommt mit Svetlana Hütten ein bekanntes Gesicht zurück als Cheftrainerin. Sie blieb nach ihrem Rücktritt dem NKL als Leiterin Kurswesen erhalten. Das gegenseitige Vertrauen mit dem Nationaltrainer ist wieder intakt. Alle involvierten Personen werden sie unterstützen und alles daran setzen, dass das Trampolinturnen in der Schweiz auch in Zukunft seinen Stellenwert behalten kann.